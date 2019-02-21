Ремонт самарских дворов в 2015 году может быть сорван Причина - отрицательная рентабельность, которую в перспективе видят подрядчики. Ее связывают с ростом цен на материалы и повышением стоимости кредитов: в прошлом году банки предоставляли оборотные средства под 15%, сейчас планка установлена на уровне 35. При этом требования к заемщикам …