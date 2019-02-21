4
04
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?

Число пенсионеров в Самарской области превысило 1 миллион человек. И это исторический максимум. Долгие годы цифра колебалась около этой границы, но ее не превышала. Пропорционально растет и количество людей преклонного возраста, у которых выплата по старости ниже прожиточного минимума. Таких 
23 февраля 2019, 08:01
Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии

Суд Чапаевска приговорил к девяти годам колонии 51-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве знакомого. По версии следствия, в июле прошлого года подозреваемый выпивал с друзьями и поспорил с одним из участников вечеринки. Они не сошлись во взглядах на службу в 
23 февраля 2019, 10:40
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина

В Сызрани произошла скандальная история: неизвестные выстрелили в собаку и отобрали ее у хозяина. Это случилось в первом часу дня 21 февраля около дома № 18 на проспекте 50 лет Октября. По словам владельца собаки, он на несколько минут оставил 
23 февраля 2019, 08:35
В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы

На днях в Самаре произошла смертельная авария, жертвой которой оказалась пожилая женщина. В среду, 21 февраля, в 18:49 водитель мусоровоза Скания ехал задним ходом по двору на улице Мориса Тореза. На улице шел снег, и в районе дома № 101 
22 февраля 2019, 11:35
В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку

В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. 
22 февраля 2019, 05:10
Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека

Накануне вечером, 22 февраля, под Сызранью случилось серьезное ДТП с пострадавшими. Примерно в 17:00 неподалеку от «Октябрьского» выезда на федеральную трассу М-5 столкнулись Datsun On-DO и грузовик Renault. По информации регионального Главка полиции, 43-летний мужчина ехал на иномарке в сторону 
22 февраля 2019, 03:05
Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства

Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг 
22 февраля 2019, 01:43
В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»

Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в 
21 февраля 2019, 11:16
В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5

Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной 
19 февраля 2019, 11:58
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости

В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград 
18 февраля 2019, 07:15
Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО

В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.

Возвращаясь 
13 февраля 2019, 12:14
В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги

Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а 
12 февраля 2019, 09:23
Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость

Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, 
6 февраля 2019, 08:40
Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Четверо самарцев заразились лихорадкой денге

Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, 
28 января 2019, 05:32
Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи

Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной 
28 января 2019, 02:50
В 7 самарских школах ввели карантин

В 7 самарских школах ввели карантин

В Самарской области растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ. Эпидемический порог не превышен пока в нашем регионе, но к этому все идёт. Сейчас эпидпорог превышен в 13 областях страны, в том числе и в соседнем Татарстане. Если сравнивать с результатами прошлой 
22 января 2019, 01:49
В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
Ребенок помощи так и не дождался: в Самаре «скорая» застряла в нечищеном двору

Ребенок помощи так и не дождался: в Самаре «скорая» застряла в нечищеном двору

Неприятный инцидент случился вчера, 6 января, поздно вечером во дворе дома № 106а по улице Галактионовской. Машина скорой помощи не смогла проехать на вызов. Причиной стала нечищеная дорога, на которой застряла служебная «Газель».
 
«Я вызвала скорую ребёнку с высокой 
7 января 2019, 04:50
В блогах: двор в Промышленном районе Самары охраняет Дон Кихот

В блогах: двор в Промышленном районе Самары охраняет Дон Кихот

Блогер Наталья Ширяева поведала про самодельных Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Пансу, установленных в одном из дворов Промышленного района. "Несколько лет назад эту композицию сделали местные умельцы. С тех пор рыцарь охраняет двор от ветряных мельниц 
2 сентября 2016, 11:32
Медведица с медвежатами устроила вечеринку на детской площадке в Нью-Джерси

Медведица с медвежатами устроила вечеринку на детской площадке в Нью-Джерси

Мама-медведица вместе со своими пятью детьми-медвежатами зашла «в гости» в один из домов Нью-Джерси. На участке на заднем дворе они обнаружили бассейн и там «приняли ванну». Причина такого поступка - сильная жара, которая заставляет хищников идти к людям.

Владельцы 
23 августа 2015, 02:54
Ремонт самарских дворов в 2015 году может быть сорван

Ремонт самарских дворов в 2015 году может быть сорван

Причина - отрицательная рентабельность, которую в перспективе видят подрядчики. Ее связывают с ростом цен на материалы и повышением стоимости кредитов: в прошлом году банки предоставляли оборотные средства под 15%, сейчас планка установлена на уровне 35. При этом требования к заемщикам 
20 марта 2015, 12:38
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх