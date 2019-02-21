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В Самарской области рекордное количество пенсионеров. Что дальше?
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23 февраля 2019, 08:01
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Ножом в сердце: житель Чапаевска убил приятеля из-за спора о службе в армии
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23 февраля 2019, 10:40
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В Сызрани неизвестные стреляли в собаку, а затем увезли ее от хозяина
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23 февраля 2019, 08:35
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В Самаре мусоровоз насмерть задавил бабушку, которая выкидывала отходы
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22 февраля 2019, 11:35
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В Самаре наледь рухнула на припаркованную легковушку
В пятницу, 22 февраля, с крыши магазина на улице Воеводина в Кировском районе областной столицы упали снег и наледь. Они свалились на припаркованную около торговой точки машину. Судя по фотоснимку очевидцев, на черную ВАЗовскую легковушку приземлилась настоящая ледяная глыба. …
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22 февраля 2019, 05:10
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Легковушка залетела под фуру: в ДТП под Сызранью пострадали четыре человека
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22 февраля 2019, 03:05
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Стало известно, где похоронили покойного, гроб с телом которого привезли к зданию облправительства
Покойный Валерий Малеев, гроб с телом которого накануне выставили у здания правительства Самарской области, был захоронен утром, 22 февраля. Тело мужчины предали земле на кладбище в Красноярском районе. Об этом рассказал руководитель департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребрынка и услуг …
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22 февраля 2019, 01:43
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В Самаре за сутки застряли в нечищеных дворах уже три машины «скорой»
Последние сутки выдались особенно сложными для бригад «скорой помощи»: по словам горожан, машины «неотложки» минимум трижды застревали во внутридворовых проездах, где не был вовремя убран снег. О первом случае сообщили вечером 20 февраля. В одном из самарских дворов в …
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21 февраля 2019, 11:16
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В Самарской области продлили ограничение на трассе М-5
Ограничение движения транспорта на трассах региона продлено. Напомним, что вечером 18 февраля в Самарской области был объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, снегопада и нулевой видимости. По информации ФКУ «Приволжуправтодор», на участке с 834 по 1194 км федеральной …
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19 февраля 2019, 11:58
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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В Ставропольском районе перекрыли трассу из-за нулевой видимости
В понедельник, 18 февраля, в 19:00 было закрыто движение транспорта по автодороге Ташелка - Новая Бинарадка в Ставропольском районе. Как рассказали в минтрансе Самарской области, сделать это пришлось из-за сложных метеоусловий - видимость нулевая. Между тем, закрыта и трасса Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград …
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18 февраля 2019, 07:15
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Собачники высекли Приору и оторвали ей зеркало – ВИДЕО
В паблике «Подслушано | Самара» опубликована ночная запись с дворовой камеры видеонаблюдения, на которой зафиксирован вандализм подвыпивших, вероятно, жильцов подъезда, которые в снегопад вышли погулять с собакой. Сообщается, что инцидент произошел на улице Фадеева в Промышленном районе Самары.
Возвращаясь …
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13 февраля 2019, 12:14
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В Самаре двое мужчин провалились под асфальт и получили ожоги
Во вторник, 12 февраля, в областной столице случилось ЧП - около семи часов утра у станции метро «Алабинская» двое мужчин провалились под асфальт, подмытый кипятком. Пострадавшие получили ожоги ног, сообщает «Волга Ньюс». Одному из них примерно 59 лет, а …
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12 февраля 2019, 09:23
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Самарское ТТУ проверит сотрудников на вменяемость
Самарское "Трамвайно-троллейбусное управление" потратит почти 3 млн 600 тысяч рублей на психиатрическое обследование своих сотрудников, говорится в сообщении на портале госзакупок. Участвовать в конкурсе могут медицинские организации любой формы собственности, имеющие право на проведение данного вида освидетельствования. Согласно техзаданию, …
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6 февраля 2019, 08:40
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Четверо самарцев заразились лихорадкой денге
Самарцы привозят из отпуска самые разные болезни. Например, в январе в регионе зарегистрировали четыре лабораторно подтвержденных случая лихорадки денге. Как отметили в областном Роспотребнадзоре, отдыхающие заразились в Таиланде и Вьетнаме. Напомним, что лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, …
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28 января 2019, 05:32
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Самарская область получила 23 новых спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила по федеральной программе министерства промышленности и торговли России 23 новых современных автомобиля скорой помощи. Ключи от них вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. 12 из них отправились в районные больницы региона, кроме того, пополнятся автопарки тольяттинской и областной …
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28 января 2019, 02:50
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В 7 самарских школах ввели карантин
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22 января 2019, 01:49
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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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Ребенок помощи так и не дождался: в Самаре «скорая» застряла в нечищеном двору
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7 января 2019, 04:50
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В блогах: двор в Промышленном районе Самары охраняет Дон Кихот
Блогер Наталья Ширяева поведала про самодельных Дон Кихота Ламанчского и его верного оруженосца Санчо Пансу, установленных в одном из дворов Промышленного района. "Несколько лет назад эту композицию сделали местные умельцы. С тех пор рыцарь охраняет двор от ветряных мельниц …
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2 сентября 2016, 11:32
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Медведица с медвежатами устроила вечеринку на детской площадке в Нью-Джерси
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23 августа 2015, 02:54
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Ремонт самарских дворов в 2015 году может быть сорван
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20 марта 2015, 12:38
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