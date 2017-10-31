Для чемпионата мира в Самарской области купят новые машины скорой медицинской помощи В 2017 году в рамках программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» в Самарской губернии приобретут 21 машину скорой помощи. Они будут работать во время чемпионата мира по футболу – помогать обеспечивать медицинские мероприятия турнира. Затем технику …