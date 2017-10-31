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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 30 октября 2017г 
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Материалы по теме:

В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В Самаре водитель чуть не въехал в ресторан на своей иномарке

В воскресенье, 29 октября, в Самаре на Волжском проспекте произошло ДТП. Автомобиль Skoda Octavia протаранил арку перед входом в ресторан «Фон Вакано».  Это случилось примерно в 15:20. Иномарка, под управлением 40-летнего водителя, ехала в направлении улицы Вилоновской. Автомобилиста на «скорой» 
30 октября 2017, 09:31
В Самаре на Авроре иномарка влетела в

В Самаре на Авроре иномарка влетела в "скорую"

Сегодня, 29 октября, в Самаре произошло ДТП. На пересечении Авроры и Мориса Тореза в аварию попала карета скорой помощи, пишут в паблике «ДТП Самара» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, врачи ехали с проблесковыми маячками. У кареты оторвало капот. 
29 октября 2017, 08:08
Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»

Сметая все на пути: В самарский ресторан «У Вакано» влетела «Шкода»

Сегодня, 29 октября, у самарского ресторана «У Вакано» на Волжском проспекте произошло необычное ДТП.

Как передают в паблике «Дорога 63 – первый общественный контроль» соцсети «ВКонтакте», авария случилось днем.

Судя по всему, автомобилист потерял управление в условиях 
29 октября 2017, 06:39
Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

Два чиновника из Пензенской области погибли в ДТП под Сызранью

По сообщает ГУ МЧС России по Ульяновской области, ДТП произошло в семь часов вечера на трассе М-5 «Урал». В Новоспасском районе столкнулись два автомобиля – Mazda CX-9 и грузовик MAN. По предварительным данным, на 849 километре автодороги 29-летний водитель грузовика 
28 октября 2017, 04:32
В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

В Самаре к ЧМ-2018 создадут единый диспетчерский центр

На базе самарской станции скорой медицинской помощи к ЧМ-2018 будет создан единый диспетчерский центр, сообщила пресс-служба регионального правительства. Новый центр оснастят современным оборудованием и программным обеспечением, что позволит принимать вызовы без ожидания. Для обеспечения бесперебойной работы экстренной службы будут использовать 

19 октября 2017, 12:11
Для чемпионата мира в Самарской области купят новые машины скорой медицинской помощи

Для чемпионата мира в Самарской области купят новые машины скорой медицинской помощи

В 2017 году в рамках программы «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» в Самарской губернии приобретут 21 машину скорой помощи. Они будут работать во время чемпионата мира по футболу – помогать обеспечивать медицинские мероприятия турнира. Затем технику 

8 сентября 2017, 09:44
Самарским медикам купят новые машины

Самарским медикам купят новые машины

Для службы скорой помощи в Самарской области закупят новую технику. Объявлен тендер на поставку 21 машины за 126 миллионов рублей, следует из сообщения на портале госзакупок. Заказчик - областное казенное учреждение «Самарафармация». Согласно техзаданию, всего нужно поставить 10 машин экстренной 

22 августа 2017, 10:05
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