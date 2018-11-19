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В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей
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19 ноября 2018, 05:41
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До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре
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19 ноября 2018, 05:17
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В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%
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19 ноября 2018, 04:34
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В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель
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19 ноября 2018, 04:04
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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В Самаре реорганизуют департамент финансов и экономического развития
Мэрия Самары реорганизует департамент финансов и экономического развития. К нему присоединят горуправление организации торгов. Новое подразделение будет называться департаментом финансов администрации Самары. Причиной изменений называется оптимизация системы отраслевых органов мэрии областного центра. В штат департамента войдут 158 сотрудников. Организации предстоит …
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13 ноября 2018, 08:33
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Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары
Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть …
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30 октября 2018, 03:43
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Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве
Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе …
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18 октября 2018, 11:15
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Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин
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16 октября 2018, 01:23
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина
В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, …
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4 октября 2018, 10:12
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Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник
В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
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26 сентября 2018, 12:10