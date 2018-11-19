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Материалы по теме:

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В Самаре школу № 81 закрыли на карантин из-за отравления 13 детей

В  областной столице приостановлена работа школы № 81, которая находится на улице Самарской 190А. Дело в том, что 15-16 ноября заболели 13 учеников образовательного учреждения. У них кишечная инфекция. Шесть детей попали в больницу, семь - лечатся амбулаторно, потому что 
19 ноября 2018, 05:41
До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца года в Самаре должен заработать новый детсад в Волгаре

До конца этого года в Самаре откроют еще один детский сад на 230 мест. Он находится в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе. Как сообщили на еженедельном рабочем совещании в городской администрации,  учреждение рассчитано на 230 мест, в нем планируется сделать 
19 ноября 2018, 05:17
В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры на дорогах снизили аварийность на 50%

В Самарской области камеры видеофиксации правонарушений на дорогах сократили смертность на 75%, а число ДТП — 50%. Такие данные приводит департамент информационной политики администрации губернатора СО. Кстати, в этом году в Самаре установили новые камеры  фото- и видеофиксации в местах  
19 ноября 2018, 04:34
В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

В Самарской области грузовик скатился в кювет: пострадал водитель

Накануне, 18 ноября, в Самарской области произошла авария с большегрузом, в которой пострадал человек. ДТП зафиксировали в 03:45 на 16-м километре трассы Елховка - Красные Дома - Большая Федоровка — Вязовка. По данным сотрудников полиции, 55-летний  шофер ехал на  КамАЗе 
19 ноября 2018, 04:04
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
В Самаре реорганизуют департамент финансов и экономического развития

В Самаре реорганизуют департамент финансов и экономического развития

Мэрия Самары реорганизует департамент финансов и экономического развития. К нему присоединят горуправление организации торгов. Новое подразделение будет называться департаментом финансов администрации Самары. Причиной изменений называется оптимизация системы отраслевых органов мэрии областного центра. В штат департамента войдут 158 сотрудников. Организации предстоит 
13 ноября 2018, 08:33
Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Стало известно, когда выберут глав Октябрьского и Красноглинского районов Самары

Новых глав Октябрьского и Красноглинского районов выберет 28 ноября конкурсная комиссия. Соответствующие решение опубликовала мэрия Самары. В конкурсе могут участвовать все желающие. Документы от кандидатов принимаются до 27 ноября в администрациях районов. Победители должны будут в течение 3-х месяцев закрыть 

30 октября 2018, 03:43
Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве

Владимир Терентьев возглавил Департамент государственного управления в региональном правительстве

Новые назначения в областном правительстве. Департамент государственного управления возглавил Владимир Терентьев, два дня назад уволившийся из городской администрации с должности зама главы Самары, где трудился последние 6 лет. Теперь Терентьев еще и замруководителя администрации губернатора. Будет отвечать в том числе 

18 октября 2018, 11:15
Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин

Новым начальником самарского Департамента физкультуры и спорта стал Андрей Вдовин

Новое назначение в структуре администрации Самары. 16 октября к работе в должности главы Департамента физической культуры и спорта приступил Андрей Вдовин.

В мэрии Самары Вдовин трудился в 2004 году. Он работал в городском департаменте управления имуществом. Потом он перешел в региональное 

16 октября 2018, 01:23
Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре чиновник заплатит штраф за игнорирование обращения горожанина

В Самаре оштрафовали чиновника — начальника отдела потребительского рынка администрации Советского района. В июле один из жителей города обратился в администрацию с письменным заявлением, но ему так и не ответили. Оскорбленный самарец пожаловался в прокуратуру. Только после начала прокурорской проверки, 
4 октября 2018, 10:12
Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

Новым главой Кинельского района стал Сергей Колесник

В среду, 26 сентября, по итогам конкурса был определен новый глава Кинельского района области. Им стал Сергей Колесник, как сообщает департамент информационной политики администрации губернатора СО. Он возглавлял МБУ «Управление и обслуживание муниципального хозяйства муниципального района Кинельский».
 
Напомним, что накануне глава 
26 сентября 2018, 12:10
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