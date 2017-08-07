На стадионе «Самара Арена» завершился монтаж последней консоли купола. Общая площадь крыши сооружения - свыше 600 метров. По градостроительному кодексу данная конструкция является уникальной. Все потому, что она собрана из 106 элементов, масса каждого - 40 тонн. Впереди демонтаж поддерживающих опор желтого цвета с помощью многотонных домкратов. Он займет от 5 до 10 дней. После этого конструкция стадиона, по форме напоминающая летающую тарелку, как говорят проектировщики, визуально «словно зависнет в воздухе».
Сергей Пономарев, заместитель генерального директора ПСО «Казань»:
- Стадион является сооружением уникальным - в частности, наша крыша выполнена из труб большого диаметра, которые требуют больших усилий по сварке. По сути, из отдельных элементов труб создаются сначала укрупнительные блоки, а потом поднимаются и наверху опять укрупняются.
Параллельно на стадионе ведутся внутренние работы: антикоррозийное покрытие металлоконструкций выполнено уже на треть, стяжка пола - на 30%, штукатурка - на 85%, почти завершена установка дверей. Всего здесь трудятся почти 2400 человек. Напомним, 3 августа на строительной площадке случился пожар, дым от которого был виден практически в любой точке Самары. ЧП на особо охраняемом объекте прокомментировали кураторы стройки.
Александр Фетисов, вице-губернатор Самарской области:
- Сейчас проводится расследование, как это случилось. Как только расследование закончится, мы сможем сказать, был ли окурок, какое-то нарушение технологии или еще что-то.
В середине августа на стадион выйдет подрядчик, который займется укладкой рулонного газона. Если все пойдет по плану, уже в мае будущего года на новом поле будут сыграны первые тестовые матчи. Пока же экспертная комиссия оценила готовность стадиона в Самаре на 76%. Подготовка к чемпионату мира идет и за пределами арены - сейчас к ней прокладывают дорогу. Все работы должны быть завершены в июне 2018-го.
Видео – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ» в понедельник, 7 августа, в 18:45.
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