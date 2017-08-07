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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Материалы по теме:

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Виновные в пожаре на стадионе «Самара Арена» пока не установлены

Возгорание, зафиксированное вчера на стадионе «Самара Арена», произошло по бытовой причине. Об этом сегодня рассказал вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Не исключено, что к возгоранию мог привести брошенный кем-то окурок, но точную причину должна определить комиссия. Виновные устанавливаются.

Общая площадь пожара 

4 августа 2017, 06:03
Видео: рабочие начали укладывать шпалы и рельсы до «Самара Арены»

Видео: рабочие начали укладывать шпалы и рельсы до «Самара Арены»

В Самаре продолжается строительство новой трамвайной линии до стадиона «Самара Арена». Рабочие уже начали укладывать шпалы и рельсы. Снятое с воздуха видео, как проходят работы, опубликовал самарский блогер Александр Карягин.
 
Напомним, новую ветку прокладывают от улицы Ташкентской. Ее протяженность 
4 августа 2017, 02:09
«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

«Самара Арена» после пожара: «ТЕРРА» покажет видео

Самарских журналистов сегодня вечером пригласили на строящийся стадион «Самара Арена», где в четверг утром случился пожар. Как уже рассказывала «ТЕРРА», возгорание произошло в 10 утра, пламя ликвидировали  к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы  наблюдали в 
4 августа 2017, 01:57
Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Фото очевидца: «Самара Арена» горит!»

Сегодня в 10 утра на строящемся стадионе "Самара-Арена" случился пожар. На площади 25 квадратных метров горели стройматериалы из резины. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировали уже к половине одиннадцатого, но в течение этих 30 минут самарцы наблюдали в небе огромные черные клубы 
3 августа 2017, 10:48
Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Держитесь подальше: «Самара Арена» получит защиту

Сотрудник пресс-службы областного правительства Анна Ситник на своей странице в «Фейсбуке» рекомендовала горожанам не прогуливаться в радиусе от 1 до 3 километров от стадиона «Самара Арена». На объекте начались работы по окраске металлоконструкций для защиты их от коррозии. Они 
7 июля 2017, 07:05
Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

Стройка главного стадиона Самары за три с половиной минуты: видео

В Интернете появилось обзорное видео о том, как происходило строительство стадиона «Самара Арена», который возводят на территории радиоцентра к ЧМ-2018, в течение трех лет. Съемки велись с высоты. Продолжительность ролика - 3 минуты 24 секунды. Он опубликован на youtube-канале самарского видеоблогера 

3 июля 2017, 10:47
На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

На стадионе «Самара Арена» уложат рязанскую плитку

Пешеходная зона от входа на новый стадион «Самара Арена» до трибун будет выложена квадратной гранитной плиткой размером 80 на 80 сантиметров. Она будет иметь 4 оттенка, преимущественно серых и темных тонов. Изготовлением плитки займется рязанская компания «Каменный век».

Прогулочные дорожки и 

22 июня 2017, 03:10
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