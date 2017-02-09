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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 февраля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 8 февраля 2017г  
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  "Y88P"
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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся

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Пострадавший – 9-летний мальчик. Ребенок получил травмы. По данным полицейских, автомобилист ехал от улицы Мирной в 

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В Самаре на девочку упала снежная глыба

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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре

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В Самаре завели уголовное дело о растлении малолетней. Инцидент произошел в Кировском районе. В правоохранительные органы обратились родители 12-летней потерпевшей. Они рассказали, что в комнату проник 16-летний сосед и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, передает «Волга-Ньюс».
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В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком

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Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на 
25 января 2017, 11:20
Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской

Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.

Предварительно причиной происшествия называют 
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В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь

41-летний житель Самарской области стал фигурантом уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней. Жертвой преступления стала 16-летняя дочь подозреваемого.
9 января 2017, 03:02
В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя

В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
К несовершеннолетней вызвали скорую помощь. Медики промыли девочке желудок 

30 декабря 2016, 11:44
В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ

Накануне в одну из самарских больниц был доставлен 93-летний мужчина с ушибом затылочной части головы. По предварительным данным, у пострадавшего может быть черепно-мозговая травма.

Известно, что пожилой самарец является ветераном Великой Отечественной войны, сообщает портал «Волга-Ньюс». По предварительной 
9 февраля 2016, 11:00
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