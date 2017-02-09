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В Самаре водитель сбил на зебре мальчика и скрылся
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8 февраля 2017, 04:18
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Ребенок и трое взрослых пострадали при пожаре в Тольятти
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6 февраля 2017, 09:35
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В Самаре на девочку упала снежная глыба
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30 января 2017, 10:27
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Следователи сообщили о новом пострадавшем от схода снега в Самаре
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27 января 2017, 09:25
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Самарского подростка подозревают в растлении 12-летней соседки
В Самаре завели уголовное дело о растлении малолетней. Инцидент произошел в Кировском районе. В правоохранительные органы обратились родители 12-летней потерпевшей. Они рассказали, что в комнату проник 16-летний сосед и совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера, передает «Волга-Ньюс».
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25 января 2017, 04:44
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В Самаре на 6-месячную малышку упал снежный ком
Во вторник, 24 января, в Самаре в результате схода снега пострадал младенец. Инцидент произошел на улице Победы, передает портал samru.ru.
Мама вышла на прогулку с шестимесячной дочкой – она находилась в коляске. Возле подъезда с козырька прямо на …
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25 января 2017, 11:20
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Cемья отравилась газом в самарской квартире на Партизанской
Накануне в Самаре случилось коммунальное ЧП – семья отравилась газом. Инцидент произошел 15 января на улице Партизанской, в квартире 192-го дома. Пострадал ребенок – 8-летняя девочка. Также отравление получила 29-летняя женщина, сообщает сайт samru.
Предварительно причиной происшествия называют …
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16 января 2017, 09:56
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В новогодние праздники пьяный самарец изнасиловал 16-летнюю дочь
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9 января 2017, 03:02
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В Тольятти 11-летняя девочка отравилась суррогатами алкоголя
В четверг, 29 декабря, в одну из тольяттинских больниц доставили ребенка, отравившегося спиртным. Инцидент произошел в одном из городских соцучреждений. По предварительным данным, 11-летняя девочка пила суррогатный алкоголь, передает портал «Волга-Ньюс».
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30 декабря 2016, 11:44
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В Самаре при сходе снега с крыши пострадал ветеран ВОВ
Накануне в одну из самарских больниц был доставлен 93-летний мужчина с ушибом затылочной части головы. По предварительным данным, у пострадавшего может быть черепно-мозговая травма.
Известно, что пожилой самарец является ветераном Великой Отечественной войны, сообщает портал «Волга-Ньюс». По предварительной …
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9 февраля 2016, 11:00