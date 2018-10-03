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Прокуратура потребовала установить пандусы и усилители на станции «Юнгородок»
Прокуратура Промышленного района Самары добивается того, чтобы станцию метро «Юнгородок» в Самаре сделали доступной для маломобильных граждан. Там не хватает подъемных устройств для инвалидов, а в кассе нет аппарата для усиления звука. В адрес директора МП «Самарский метрополитен» внесли представление, …
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3 октября 2018, 05:42
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Спикером думы Сызрани снова стал Сергей Прокофьев
В среду, 3 октября, состоялось заседание Думы городского округа Сызрань VII созыва. Депутаты рассмотрели три вопроса: о признании полномочий парламентариев, избрании председателя новой гордумы и его заместителя. Как сообщили в горадминистрации, фракция «Единая Россия» выдвинула на пост спикера Сергея Прокофьева, …
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3 октября 2018, 05:18
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В микрорайоне Волгарь открывается детсад № 4: уже можно встать на очередь
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3 октября 2018, 04:32
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АвтоВАЗ рассказал, сколько автомобилей LADA продано с начала года
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3 октября 2018, 04:02
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Муниципалитеты Самарской области в целом выполнили программу «Комфортная городская среда»
Во вторник в Самаре прошла региональная конференция Общероссийского народного фронта. Мероприятие было посвящено подведению итогов мониторинга реализации программы «Комфортная городская среда». Кроме того, общественники подготовили ряд предложений по совершенствованию проекта территориальной схемы по обращению с отходами.
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3 октября 2018, 03:24
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В России подорожали автомобили
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3 октября 2018, 02:50
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Эксперты назвали самый популярный вид топлива в России
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18 сентября 2018, 10:25
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Обновленная LADA 4X4 пошла на конвейер
АвтоВАЗ приступил к серийному выпуску обновленного внедорожника LADA 4X4. Автомобиль 2019 модельного года отличается новой комбинацией приборов в черно-оранжевом цвете, сообщает пресс-служба автогиганта.
У пятидверной LADA 4X4 появилась комплектация Black Edition. Она отличается макимально возможным техническим оснащением. В частности, в комплектацию …
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6 сентября 2018, 01:23
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Жители комплекса «Ботанический» протестуют против запрета парковок во дворах
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30 июля 2018, 09:30
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В Самаре прокуратура ликвидировала два парковки в Железнодорожном районе
Владельцам автомобилей на улицах Братьев Коростелевых и Спортивной теперь придется искать новое место для паркинга.
Прокуратура проверила парковки в Самаре. Сотрудники надзорного ведомства признали незаконными две автостоянки в Железнодорожном районе.
«У владельцев автостоянок на Братьев Коростелевых и улице …
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3 марта 2018, 03:19
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Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке
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14 декабря 2017, 11:34
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В России для электромобилей введут бесплатные парковки
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7 декабря 2017, 04:17