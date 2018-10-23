|
Команда из Тольятти завоевала «золото» первенства мира по фитнес-аэробике
|
23 октября 2018, 02:17
|
В Самаре ищут мужчину, который напал на телеведущую в лифте
|
23 октября 2018, 01:37
|
56,7 тыс. самарцев запретили летать за границу
|
23 октября 2018, 01:06
|
В Самаре Ford сбил 8-летнего мальчика на «зебре»
|
23 октября 2018, 12:18
|
В Самарской губдуме проходит тайное голосование по избранию нового спикера
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит тайное голосование по избранию председателя регионального парламента. В заседании принимает участие губернатор Дмитрий Азаров, депутаты Госдумы от Самарской области, члены регионального правительства. Кандидатура на важный пост одна — председатель комитета по образованию …
|
23 октября 2018, 11:59
|
В блогах: разве лучше стало?
Блогер Дмитрий Павлов пожаловался на бардак во дворах Самары после их зачистки от незаконно установленных построек. "Речь идет о гаражах, многие из которых дожили до стадии ржавой рухляди. В Советском районе подошли к процессу "с энтузиазмом". После уборок остались …
|
21 августа 2018, 10:16
|
Незаконные гаражи с имуществом начали сносить на 5 просеке в Самаре
|
17 мая 2018, 01:06
|
В Самаре в 15 микрорайоне снесут незаконные киоски
Около трехсот самовольных построек – контейнеров, киосков, гаражей – снесут в Кировском районе Самары. Они занимают участки общего пользования или полосы отвода инженерных сетей. Информация опубликована на сайте мэрии. Решение о демонтаже принято профильной межведомственной комиссией. Несколько десятков объектов находятся …
|
8 ноября 2017, 01:58
|
Самара начала превращаться в город пентхаус-гаражей
Очередную фейковую новость, собравшую сотни лайков среди горожан, выдало сообщество "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, наш город собираются застроить гаражными пентхаусами. Проблему недостатка места в гаражах самарцев призваны будут решить двухуровневые железные боксы. Актуальное решение нашел самарский архитектор Жан Мирный. …
|
27 июля 2017, 05:55