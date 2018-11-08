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Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху
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8 ноября 2018, 04:45
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину
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8 ноября 2018, 02:58
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9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы
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8 ноября 2018, 02:17
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Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу
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7 ноября 2018, 02:05
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В Самаре снесут двухэтажный дом на Красноармейской
В Самаре в ближайшее время снесут аварийную двухэтажку на улице Красноармейской, 11, которая находится за Домом Промышленности. Сейчас уже подписано постановление об изъятии участка под зданием, а также двух муниципальных квартир. Городской департамент управления имуществом будет заказчиком работ по оценке …
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6 ноября 2018, 11:09
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Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам
Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина …
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4 октября 2018, 10:18
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Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы
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17 сентября 2018, 11:45
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Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения
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15 августа 2018, 10:56
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Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре
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18 июля 2018, 12:55
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Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары
В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, …
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10 июля 2018, 09:47
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Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре
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5 июля 2018, 02:05