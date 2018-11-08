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Материалы по теме:

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

Труп тольяттинки в жилом доме нашли по запаху

В дежурную часть отдела полиции в Тольятти пожаловались жители дома, расположенного на улице 50 Октября. Они рассказали, что из соседней квартиры распространяется ужасный запах. По этому адресу выехала оперативно-следственная группа.

Когда полицейские вскрыли дверь квартиры, то в помещении нашли 
8 ноября 2018, 04:45
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

Под Сызранью автоледи сбила насмерть 43-летнюю женщину

В среду, 7 ноября, произошла смертельная авария в Сызранском районе. В 18:50 55-летний водитель ехал на «Лада 11183» по трассе «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» со стороны села Жемковка в направлении города Сызрань. В какой-то момент автоледи сбила 43-летнюю 
8 ноября 2018, 02:58
9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

9 ноября в Ставропольском районе должны объявить конкурс на пост главы

В пятницу, 9 ноября, собрание представителей Ставропольского района примет решение о назначении конкурса на пост главы этого муниципального образования, информирует Самарская губдума. Принимать документы от кандидатов предполагается с 14 ноября по 13 декабря. Как уже сообщала ТЕРРА, в конце июля 
8 ноября 2018, 02:17
Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Алиментщик прятался от судебных приставов в шкафу

Разбирательство с алиментщиком из Самарской области обернулось для приставов в самые настоящие игры в прятки. Мужчина задолжал на содержание своего ребенка 56 тысяч рублей. Так как решать проблему в добровольном порядке он не спешил, ему назначили 100 часов обязательных работ. 

7 ноября 2018, 02:05
В Самаре снесут двухэтажный дом на Красноармейской

В Самаре снесут двухэтажный дом на Красноармейской

В Самаре в ближайшее время снесут аварийную двухэтажку на улице Красноармейской, 11, которая находится за Домом Промышленности. Сейчас уже подписано постановление об изъятии участка под зданием, а также двух муниципальных квартир. Городской департамент управления имуществом будет заказчиком работ по оценке 
6 ноября 2018, 11:09
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Более 34 миллионов рублей взыскали с недобросовестных работодателей самарские приставы

Судебные приставы отчитались об итогах работы по взысканию просроченных зарплат за первые 8 месяцев этого года. Всего на недобросовестных работодателей было заведено 2249 исполнительных производств на сумму 73,3 миллиона рублей. Из этого количества 1637 производств были окончены в связи с 

17 сентября 2018, 11:45
Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарчанка заплатила почти 60 тысяч рублей из-за неосторожного вождения

Самарская автоледи рассталась с солидной суммой денег из-за неосторожной езды. За год она накопила 36 штрафов на сумму в 23 тысячи рублей. Оплачивать их нарушительница не спешила, и материалы для взыскания передали судебным приставам.

Работники службы несколько раз приходили к женщине 

15 августа 2018, 10:56
Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

В ближайшее время в Железнодорожном районе Самары снесут две круглосуточные автостоянки. Речь идет о парковках для машин, расположенных на улице Тухачевского под номерами 46 В и 50 Б. Автостоянки признали незаконными и собираются убрать. В течение семи дней после подписания 
18 июля 2018, 12:55
Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, 
10 июля 2018, 09:47
Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

В областной столице продолжается снос незаконно возведенных объектов. Постановления об этом были опубликованы на сайте самарской мэрии. В ближайшие месяцы будут демонтированы нежилое здание и забор, расположенные на улице Травяной около участка №34 в Октябрьском районе Самары. До 31 декабря 

5 июля 2018, 02:05
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