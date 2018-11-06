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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37
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В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе
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6 ноября 2018, 04:05
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В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист
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6 ноября 2018, 03:00
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Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО
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6 ноября 2018, 02:33
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В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку
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6 ноября 2018, 02:26
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Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре
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18 июля 2018, 12:55
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Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары
В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, …
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10 июля 2018, 09:47
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Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре
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5 июля 2018, 02:05
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В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии
В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.
Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, …
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25 июня 2018, 10:23