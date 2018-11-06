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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В Самаре 7 ноября перекроют улицы Шостаковича и Фрунзе

В среду, 7 ноября, в Самаре будет ограничено движение транспорта на нескольких улицах в центре. С 15:00 до 17:00 на них будет проходить мероприятие «Коммунистической партии Российской Федерации». Движение будет перекрыто на улице Фрунзе от Шостаковича до Вилоновской, а также 
6 ноября 2018, 04:05
В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В Отрадном под колесами авто оказался 6-летний велосипедист

В понедельник, 5 ноября, произошла авария с пострадавшими в Отрадном. В 18:00 48-летний водитель на «Лада Веста» ехал по улице Гайдара в направлении Октябрьской. В районе дома № 43 он не предоставил преимущество в движении и сбил шестилетнего велосипедиста, который 
6 ноября 2018, 03:00
Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

Реализацию нацпроектов в Самарской области обсудят на совещании с полпредом президента в ПФО

В эти минуты, во вторник, 6 ноября, полпред президента в ПФО Игорь Комаров проводит совещание, посвящённое проблемам реализации приоритетных нацпроектов на территории Самарской области. В нем принимают участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, члены регионального кабинета министров. 
 
6 ноября 2018, 02:33
В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В Самаре Toyota сбила 12-летнюю девочку

В понедельник, 5 ноября, в областной столице произошла авария, в которой пострадал ребенок. В 18:45 водитель иномарки Toyota ехал по улице Ставропольской в направлении Алма-Атинской. По предварительным данным, напротив дома № 43А по Ташкентскому переулку автомобилист сбил 12-летнюю девочку. По 
6 ноября 2018, 02:26
Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

Круглосуточные автостоянки снесут на улице Тухачевского в Самаре

В ближайшее время в Железнодорожном районе Самары снесут две круглосуточные автостоянки. Речь идет о парковках для машин, расположенных на улице Тухачевского под номерами 46 В и 50 Б. Автостоянки признали незаконными и собираются убрать. В течение семи дней после подписания 
18 июля 2018, 12:55
Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

Две незаконные автостоянки снесли в Советском районе Самары

В Советском районе областной столицы по требованию прокуратуры демонтировали две незаконные автостоянки. Во время обследования территории сотрудники надзорного ведомства выяснили, что на пересечении улицы Дыбенко и Первого Порт-Артуровского переулка и на Втором Порт-Артуровском переулке работают две автомобильные стоянки. Между тем, 
10 июля 2018, 09:47
Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

Ресторан, будку охраны и забор снесут в Самаре

В областной столице продолжается снос незаконно возведенных объектов. Постановления об этом были опубликованы на сайте самарской мэрии. В ближайшие месяцы будут демонтированы нежилое здание и забор, расположенные на улице Травяной около участка №34 в Октябрьском районе Самары. До 31 декабря 

5 июля 2018, 02:05
В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В Польше хотят снести памятник Благодарности Красной армии

В польской столице Варшаве хотят снести памятник Благодарности Красной армии. Он установлен в Скарышевском районе на правом берегу Вислы.

Как передает ТАСС, судьба памятника сейчас зависит от позиции польского Музея национальной истории. Если его специалисты дадут положительное заключение, 
25 июня 2018, 10:23
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