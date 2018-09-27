5
08
07
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп

В четверг днем, 27 сентября, в торгово-развлекательном центре «Аврора» на улице Аэродромной в Самаре случилось ЧП: из-за порыва коммуникаций вода затопила второй этаж в районе ирландского паба Pub47. Очевидцы опубликовали в соцсетях видеоролик с места событий: вода залила пол на 
27 сентября 2018, 03:39
В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис

В четверг, 27 сентября, в Самаре произошел странный случай с автомобилем. Около парка Гагарина в границах улиц Московского шоссе и улиц XXII Партсъезда, Стара-Загора, Советской Армии, неподалеку от автозаправки, в провал на проезжей части вблизи газона угодил белый внедорожник. Судя 
27 сентября 2018, 02:44
В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16
В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная

В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"

Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.

"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер 
14 августа 2018, 08:15
Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей

Скандальной 18-этажной «свечки» на улице Солнечной точно не будет. Котлован, на месте которого должна была располагаться новостройка, засыпают землей. Грунт туда завозит спецтехника.  Фото с места работ выложены в Твиттере.

Напомним, многоэтажку на улице Солнечной хотели возвести еще в 2015 году. 

30 июля 2018, 10:46
Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары

В Самаре очевидцы сообщили об инциденте со строительным краном на стройке в Южном городе. Опубликовано фото. Жители Самары обсуждают его в соцсети. По словам автора поста, инцидент произошел в среду, 21 
21 марта 2018, 01:10
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх