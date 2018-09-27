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«Капает с потолка»: в ТРК «Аврора» в Самаре произошел потоп
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27 сентября 2018, 03:39
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В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара
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27 сентября 2018, 03:11
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В Самаре внедорожник ушел колесом под асфальт и повис
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27 сентября 2018, 02:44
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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на зебре
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27 сентября 2018, 02:21
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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В блогах: у самого скандально известного недостроя в Самаре началась непонятная "движуха"
Блогер Татьяна Ан поведала про непонятную "движуху", которая началась у скандально известного недостроя в Самаре.
"Речь идет о той самой высотке на улице Садовой, которая прославилась на всю Россию после того, как обманутые дольщики повесили на ней баннер …
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14 августа 2018, 08:15
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Котлован скандальной многоэтажки на улице Солнечной в Самаре начали засыпать землей
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30 июля 2018, 10:46
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Фото упавшего на стройке крана обсуждают жители Самары
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21 марта 2018, 01:10