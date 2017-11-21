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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в картину

Английский таблоид Mirror обнародовал уникальные кадры, которые удалили при монтаже из легендарной картины «Титаник». В частности, речь идет о сцене, когда главная героиня покидает лодку и оказывается на палубе судна, приплывшего по тревожному сигналу. На борту на тот момент уже 

16 ноября 2017, 04:53
15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест

С 15 ноября в Самаре стартует #БРИТфест - фестиваль «Новое британское кино». Показы в нашем городе пройдут при информационной поддержке радиостанции DFM в Самаре! Почитателям кино с Туманного Альибиона будет продемонстрировано восемь фильмов - они на языке оригинала – английском, 
7 ноября 2017, 07:05
От греха подальше: в самарском кинотеатре «КиноМост» отменили показ «Матильды»

От греха подальше: в самарском кинотеатре «КиноМост» отменили показ «Матильды»

Самарскому кинотеатру настойчиво порекомендовали отказаться от показа «Матильды». Премьера в ТЦ «Мега Сити», ранее запланированная на 26 октября, отменяется. Об этом сообщил руководитель киноклуба «Ракурс» Михаил Куперберг, пишет 63.ru

«В кинотеатре «КиноМост» получили письмо от администрации торгового центра с 
21 октября 2017, 03:52
В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»

В Самаре покажут нашумевший фильм «Матильда»

В киноклубе «Треугольник», что в кинотеатре «Художественный», 26 октября состоится показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Картина вызвала неоднозначную реакцию из-за любовной линии Николая II и балерины императорского театра. Так, кинотеатры «Синема парк» и «Формула кино» отказались показывать ее, а в 

18 октября 2017, 11:04
Иди и смотри: «Роскино» назвало самые успешные отечественные фильмы в 2017 году

Иди и смотри: «Роскино» назвало самые успешные отечественные фильмы в 2017 году

Наиболее успешными для отечественного кино в этом году оказались такие картины, как «Викинг», «Притяжение», «Время первых» и «Невеста». По словам экспертов, хорошие международные продажи у ленты «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Активнее всего картины российского производства приобретают в Германии, КНР, Франции, государствах 

26 сентября 2017, 02:17
Российские телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Российские телеканалы смогут показывать фильмы без прокатного удостоверения

Руководство российского Министерства культуры собирается инициировать отмену удостоверений для демонстрации фильмов на телевидении. Такую позицию объясняют сложной формулировкой закона.
Речь идет о реформировании закона «О поддержке кинематографии государством». Если проект будет поддержан, для показа картин по кабельному, эфирному и спутниковому 

8 сентября 2017, 03:24
Эротика и ужасы всех достали: россияне перестали ходить на такие фильмы

Эротика и ужасы всех достали: россияне перестали ходить на такие фильмы

Россияне теряют интерес к эротическим фильмам, боевикам, ужасам и детективам. Речь идет об их просмотре в кинотеатрах. Соответствующее исследование провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. По данным ВЦИОМ, за последние семь лет доля тех, кто смотрит на большом экране фильмы 

21 июня 2017, 08:00
Бесплатное кино: Самарцам 3 дня показывали лучшие российские фильмы

Бесплатное кино: Самарцам 3 дня показывали лучшие российские фильмы

Лучшие отечественные фильмы для детей и взрослых, картины-победители международного кинофестиваля "Лучезарный Ангел" самарцы смогли увидеть абсолютно бесплатно в течение 3 дней в одном из городских кинозалов. Свой мастер-класс на торжественном открытии провел культовый российский киноактер Дмитрий Дюжев.
Кинофестиваль «Лучезарный Ангел», 

22 мая 2017, 11:13
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