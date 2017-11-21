В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в картину Английский таблоид Mirror обнародовал уникальные кадры, которые удалили при монтаже из легендарной картины «Титаник». В частности, речь идет о сцене, когда главная героиня покидает лодку и оказывается на палубе судна, приплывшего по тревожному сигналу. На борту на тот момент уже …