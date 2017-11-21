На самарской любительской киностудии «Кара» полным ходом идут съемки полнометражного фильма о ВОВ. Специально для него авторы задумали построить рабочий макет отечественного танка Т34/76. Идея для них не нова - несколько лет назад они уже воссоздали немецкого «Тигра». Неожиданно для самих хозяев студии нашлось и финансирование - и уже через год задумку удалось воплотить в жизнь.
- Это образец 41 года Сталинградского тракторного завода. Он на ходу. Он будет сейчас радовать жителей нашей Самарской области, потому что это наш танк. Будет принимать участие во всевозможных мероприятиях в нашей области, а может за пределами области, - поделился автор проекта Сергей Карасев.
Вес свежепостроенной боевой машины - около 23 тонн. Ходовую, колеса, гусеницу - основу для танка взяли от траншеекопательной машины, остальное восстановили - по старым выкройкам и фотографиям, которые удалось найти с большим трудом. Работа была интересной, рассказывают строители.
Карасевы создали еще и музей экипировки и вооружения времен ВОВ при киностудии, также гости смогут увидеть предметы быта и одежду тех времен. Его откроют в 2018 году.
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