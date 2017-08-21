В Самаре начали сносить Дворец Спорта на улице Молодогвардейской. Демонтаж займет около 2,5 месяцев.
Напомним, здание, в котором выступал с концертами Владимир Высоцкий и долгое время играли хоккеисты ЦСК ВВС было построено еще в 1966 году, и в последнее время находилось в предаварийном состоянии. Существующее здание ледового дворца спорта разбирают как детский конструктор. Блок за блоком. Это требование безопасности - в центре города нельзя рушить все скопом. Поэтому демонтаж займет 2,5 месяца, и, как обещают подрядчики, завершится в конце октября. Сейчас работы выполнены примерно на 15%. Хладоустановки, мозаичные панно, которые можно использовать на других объектах, увезли на склад.
Андрей Костенко, генеральный директор "ВТС-9", генподрядчик при демонтаже:
«Произведен вынос коммуникаций, и площадка подготовлена для демонтажных работ. В дальнейшем, на следующей неделе ожидается приход тяжелой техники, которая будет "заваливать", как говорят, фермы. На этой площадке останется котлован, частично свайное поле, на основании которого будет возводиться новый объект».
Старый дворец спорта вмещал только 2,5 тысячи зрителей. В новом сооружении, которое станет на 4 метра выше, а его площадь вырастет с 14 тысяч кв.м. до 26, появится сразу 3 ледовых катка - большой, и два маленьких - тренировочный и для керлинга.
Вместимость спортивного дворца, который появится на этом месте, составит около 5 тысяч человек. Причем площадка сможет использоваться как многофункциональная - здесь можно будет проводить общественные мероприятия и праздники.
Как обещают проектировщики, здание будет в своем роде уникальным, его выполнят в стиле модернизма с элементами античной архитектуры в виде галереи колоннад.
Дмитрий Орлов, главный архитектор "ВТС-Проект":
«Вперед на площадь выдвигается галерея, в которой возможен доступ как на один уровень, так и на второй - там можно будет собираться, прятаться от дождя, это будет такая лоджия, общественное пространство. Памятник Высоцкого вернется, потом здесь появятся зеленые насаждения - и это будет продолжением сквера, который мы видим на противоположной стороне, то есть, в принципе, в городе появится новое общественное пространство, новая рекреационная площадь».
Сроки завершения строительства назовут после проведения торгов по определению главного подрядчика. По информации «ТЕРРЫ», на все-про все уйдет примерно два года.
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