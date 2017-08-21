В этом году на строительство соцобъектов: школ, детсадов и поликлиник в новых микрорайонах, где строится жилье экономкласса, из федерального и регионального бюджетов будет выделено в общей сложности 2 миллиарда рублей.

В этот четверг увидеть, как …