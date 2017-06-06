Блогер Жанна Скокова сообщает, что "в Самаре опять взломали Реальное училище, над зданием нависла новая угроза пожара". "На днях в ВМИ выломали несколько дверей. И пока власти города, как обычно, что-то решают, в здании хозяйничают мародеры. Выносят все, что можно унести и что нельзя. Сняли даже металлический козырек перед входом с внутреннего двора. Совсем недавно выбили заколоченные еще в прошлом году двери. В дикий холод замерзшими руками мы забивали гвозди во внутреннем дворе, чтобы "залочить" входы. Муж собственными руками заколотил 8 дверей. Все коту под хвост!" - негодует Жанна.
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Избежать давки: как сделать безопаснее фан-зону на площади Куйбышева?
Блогер Игорь Кондратьев предложил властям Самары более внимательно отнестись к организации фан-зоны на площади Куйбышева, где она предварительно заявлена на 35 тысяч человек. По мнению автора, самарские чиновники должны извлечь уроки из субботних событий в Италии. "В Турине около …
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6 июня 2017, 09:07
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В Загородном парке появилась "горнолыжная трасса"
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6 июня 2017, 06:32
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Лето кончилось: в Тольятти снова включили отопление
В «Паблике Тольятти» соцсети «Вконтакте» сообщили, что вчера в новых кварталах Автограда включили отопление. Это стало полной неожиданностью для горожан. «Неужели в Тольятти лето отменяется? Или мы его проспали?» - удивляются комментаторы. «Интересно, отопление включили из-за холода во всём …
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5 июня 2017, 07:46
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В Самаре на улице Промышленности стерли новую разметку
Блогер Михаил Суханов жалуется, что в Самаре на недавно отремонтированной улице Промышленности больше нет никакой дорожной разметки. "Она прожила всего менее полугода. В апреле на муниципальном геопортале была размещена жалоба на полное исчезновение линии. Чиновники отреагировали оперативно и признали, …
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2 июня 2017, 09:30
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Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище
Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли …
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5 апреля 2017, 05:35
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Новости блогов: берлинский маскарон на здании реального училища в Самаре
Блогер Армен Арутюнов обнаружил берлинский маскарон на здании бывшего Самарского реального училища. «Реплики и цитирование произведений столичных и европейских зодчих в провинциальной архитектуре довольно распространено. В Самаре и Сызрани есть целый ряд зданий, в которых, например, используются детали работ Отто …
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3 октября 2014, 04:59
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Здание бывшего реального училища в Самаре может заинтересовать МЧС
В здании бывшего реального училища на улице Алексея Толстого может открыться филиал Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной службы. Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн отметил, что объект, вероятно, заинтересует МЧС. Об этом стало известно в ходе объезда городскими чиновниками зданий, …
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26 марта 2014, 04:36