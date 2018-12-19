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«Бункер S» Эфир передачи от 18.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.12.2018  
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Материалы по теме:

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную

Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек. 
В шорт-лист голосования вошло 10 наиболее популярных нерукотворных достопримечательностей. 21% самарцев отдали свой голос за гору Стрельную в селе Зольное. 
19 декабря 2018, 02:02
Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы

В Советском районе областной столицы случилось нестандартное ДТП. В 01:55 24-летний водитель ехал на ВАЗ-2114 по улице 22 Партсъезда со стороны Вольской в направлении улицы Свободы. Он не справился с управлением, и его легковушка врезалась сзади в стоящую комбинированную дорожную 
19 декабря 2018, 01:34
В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку

Во вторник, 18 декабря, в Сызрани произошла авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход. В 20:10 59-летний водитель ехал на своей «Ладе Приоре» по улице Победы в сторону Кирова. Около дома № 57 по улице Победы он сбил 16-летнюю девушку, которая 
19 декабря 2018, 12:51
Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира

В среду, 19 декабря, в аэропорту Курумоч на самолёт сел трехмиллионный пассажир за 2018 год . Это студентка Мария Ефимова. В этом году наш аэропорт собрал пассажиропоток на 1 млн больше, чем в 2017 году. 

По данным представителей воздушной гавани, 
19 декабря 2018, 12:46
Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области

Региональному фонду капремонта не хватает собранных с населения денег, чтобы выполнить план по ремонту домов на 2018 год. Запланировали сделать за эти 12 месяцев 900 домов на 4 с лишним миллиарда рублей. Но с населения собрали только 3,5 миллиарда. Этих 
19 декабря 2018, 12:36
Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги

Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. 
19 декабря 2018, 11:39
Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения 
5 декабря 2018, 08:35
Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города

С 13 ноября  около учреждений культуры в центре Самары действует новая схема движения транспорта. Это сделано для удобства гостей филармонии, драмтеатра, а также театра оперы и балета.

Знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» 

29 ноября 2018, 05:48
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре

Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым 
19 ноября 2018, 04:08
104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре

Власти города ищут подрядчика, который займется проектом реконструкции Театра драмы имени Горького. На это готовы выделить 104 миллиона рублей. Документация должна быть готова к концу 2019 года.

Известно, что в проекте должно быть предусмотрено создание нового входа со стороны сквера имени 

14 ноября 2018, 10:10
Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре

Новый сезон в Самарском академическом театре драмы имени Горького начнется 21 сентября. Однако, как рассказал во время встречи с труппой  врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, реконструкция театра в ближайшее время не планируется. В следующем году должен быть разработан 
10 сентября 2018, 09:25
В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра

Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.

Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно, марки Тойота) совершил 
18 августа 2017, 11:27
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