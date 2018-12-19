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Визитной карточкой Самарской области назвали гору Стрельную
Жители Самарской области выбрали визитную карточку региона. Голосование на эту тему завершилось на портале «Вместе». В опросе участвовали 1300 человек.
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19 декабря 2018, 02:02
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Пострадали двое: в Самаре «четырнадцатая» врезалась в машину дорожной службы
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19 декабря 2018, 01:34
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В Сызрани легковушка сбила на «зебре» 16-летнюю девушку
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19 декабря 2018, 12:51
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Самарский аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира
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19 декабря 2018, 12:46
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Фонду капремонта не хватило денег на ремонт домов в Самарской области
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19 декабря 2018, 12:36
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Самарская область получит 1,2 млрд рублей на дороги
Правительство России выделило регионам 12 миллиардов рублей на развитие и модернизацию автомобильных дорог, из них 1 млрд 200 получит Самарская область. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте кабмина. Согласно документу, всего финансирование получат 27 субъектов. …
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19 декабря 2018, 11:39
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Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения …
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5 декабря 2018, 08:35
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Самарским автомобилистам напоминают об изменении схемы движения около культурных учреждений в центре города
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29 ноября 2018, 05:48
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Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
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22 ноября 2018, 12:01
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Устранены недостатки ремонта четвертой очереди набережной в Самаре
Подрядчик устранил недостатки, которые были допущены во время реконструкции четвертой очереди набережной в Самаре. Там выполнено примыкание асфальта к люкам ливневой канализации, восстановлен борт на нижней террасе, асфальто-бетонное покрытие и разметка на велосипедной дорожке. Сейчас идет процесс передачи объекта сетевым …
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19 ноября 2018, 04:08
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104 миллиона рублей выделят на проект реконструкции драмтеатра в Самаре
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14 ноября 2018, 10:10
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Стало известно, когда начнется реконструкция театра Драмы в Самаре
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10 сентября 2018, 09:25
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В Сызрани водитель джипа разрушил крыльцо Драматического театра
Наезд иномарки на крыльцо Сызранского Драматического театра имени Алексея Толстого запечатлели камеры видеонаблюдения.
Как пишет КТВ-Луч, в ночь с 16 на 17 августа камеры видеонаблюдения, установленные на здании театра, запечатлели неоднозначный эпизод. Так, водитель джипа (предположительно, марки Тойота) совершил …
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18 августа 2017, 11:27