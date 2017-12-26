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Известный боец MMA Александр Емельяненко приехал в Самару
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26 декабря 2017, 01:59
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Альтернативный маршрут Самара – Рождествено хотят открыть 26 декабря
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25 декабря 2017, 09:01
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В Самаре суровая бабушка с ледорубом разгромила подъезд
В Самаре суровая бабка разнесла ледоколом «к чертям собачим» плитку около подъезда, так как она не понравилась ей, передаёт паблик «Mash» соцсети ВК. «Уж больно скользкая она, зараза!» - посчитала пенсионерка. По данным сообщества, на пожилую хулиганку написали заявление …
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24 декабря 2017, 02:29
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В Самаре зальют 119 катков, появились адреса
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22 декабря 2017, 09:12
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Зимняя переправа по маршруту Самара – Проран – Рождествено открывается в 8:30
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22 декабря 2017, 08:52
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Ледяные торосы блокировали переправу Самара - Рождествено
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22 декабря 2017, 08:05
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Село Рождествено оказалось в блокаде
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22 декабря 2017, 05:40
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Навигация-2017 закрыта: с 19 декабря в Самаре не работают пассажирская и грузовая переправы
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19 декабря 2017, 11:32
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В самарской ГИМС рассказали об открытии ледовой переправы
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23 ноября 2017, 01:54
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Теплоход «Русь Великая» уперся в лёд под Сызранью
Теплоход «Русь Великая», который вышел из Самары в Саратов, чтобы начать круизную навигацию, уперся в лёд под Сызранью, сообщают в группе «Теплоходная жизнь Саратова» соцсети «ВКонтакте».
У речников была надежда, что после открытия шлюзов в Балаково по Волге …
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8 апреля 2017, 03:19