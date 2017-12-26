Село Рождествено снова в блокаде. Жители населенных пунктов на правом берегу Волги фактически лишены возможности преодолеть водную преграду. Переправа через реку заблокирована уже четыре дня. Движению мешают ледяные торосы.

«В теплое время года для всех это даже больше удовольствие - прогулка …