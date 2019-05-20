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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на 
23 мая 2019, 02:27
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Под Сызранью на трассе горела фура DAF

Под Сызранью на трассе горела фура DAF

Во вторник, 21 мая, на трассе в Сызранском районе загорелась движущаяся фура DAF. Это случилось в третьем часу дня на 297 километре А-151 Сызрань-Ульяновск. Известно, что никто не пострадал, на место событий выезжали 8 пожарных и две единицы техники. Насколько 
22 мая 2019, 10:37
В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

В Самаре 37 человек тушили сараи на Печерской

Во вторник вечером, 21 мая, в Самаре горели сараи на улице Печерской в Октябрьском районе. Сигнал о пожаре поступил в 17:25. Площадь возгорания составила 250 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности «1-БИС».

- В тушении участвовали 37 человек и 
22 мая 2019, 08:20
59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

59 человек тушили пожар на складе с краской и утеплителем в Сызрани

Во вторник, 21 мая, в Сызрани произошел пожар на складе с краской и утеплителем, расположенном на улице Мира. Сигнал о возгорании поступил в 11:34, площадь пожара составила 150 кв.м. Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, в 12:03 
21 мая 2019, 01:24
В Самаре в пожаре на Ленинской погиб 77-летний пенсионер

В Самаре в пожаре на Ленинской погиб 77-летний пенсионер

В понедельник, 20 мая, произошел пожар в историческом центре Самары. На улице Ленинской горел частный дом на площади 80 кв.м. Сигнал о возгорании поступил дежурному оперативной службы в 10:15, на место событий выехали 23 человека, которые использовали 6 единиц техники. 
20 мая 2019, 02:38
Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Беспорядки в ИК-5 спровоцировал конфликт между осужденными

Во вторник, 12 февраля, в Самаре обсуждают беспорядки в исправительной колонии № 5. По официальной версии, они были спровоцированы конфликтом между заключёнными. Сейчас ситуация в учреждении стабилизировалась, всем пострадавшим оказывают помощь. Напомним, что о ЧП стало известно вечером 8 
12 февраля 2019, 12:16
Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Зэки устроили потасовку и пожар в ИК-5, 15 человек пострадали

Вечером, 8 февраля стало известно о ЧП, произошедшем на территории исправительной колонии №5, расположенной в Куйбышевском районе Самары. По информации регионального Следкома, между осужденными возник конфликт. В результате бандитских разборок произошло возгорание постельных принадлежностей. В результате инцидента пострадали 15 человек, 

9 февраля 2019, 12:48
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