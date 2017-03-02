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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 февраля 2017г 
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Россия одобрила проект протокола с Египтом о безопасности полетов

Кабинет министров одобрил протокол между Египтом и Россией по авиационной безопасности. Соответствующая информация появилась на правительственном портале. Как отмечается, конкретные сроки возобновления авиасообщения зависят от выполнения египетской стороной замечаний по безопасности. За выполнением данных требований в египетских аэропортах станут следить 

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В блогах: велотольяттинцы вынесли из Сокских штолен 20 мешков мусора

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Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

Туристы из Уфы смогут бесплатно доехать до Самары

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Все, что нужно сделать – забронировать путевку на речной круиз из Самары продолжительностью более 5 дней. Акция 

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В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию

В Самаре перестанут выдавать визы в Испанию

Компания VFS Global объявила о прекращении приема заявлений на получение разрешительных документов для посещения этой европейской страны в 28 городах России. Как пишет РБК, причиной закрытия центров стала смена поставщика визовых услуг властям Испании - новый тендер выиграла BLS International 

7 октября 2016, 03:49
Самарским спутником Аист-2 заинтересовались испанские СМИ

Самарским спутником Аист-2 заинтересовались испанские СМИ

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Число россиян на зарубежных курортах сократилось на 34%

Число россиян на зарубежных курортах сократилось на 34%

Это самый заметный за последние 20 лет спад выездного туризма. Данные приводит Ростуризм. В первом полугодии россияне совершили 16 с половиной миллионов поездок за рубеж. Это почти на 4 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2014-го. В мае-июне спрос упал 
15 сентября 2015, 04:57
Болельщики поймали футболиста национальной команды Испании на пьянстве

Болельщики поймали футболиста национальной команды Испании на пьянстве

Фанаты сборной Испании предъявили обвинения в пьянстве центральному защитнику «Барселоны» и национальной команды Жерару Пике. Такую информацию распространяют испанские СМИ.

Наблюдатели зафиксировали на видео, как пьяный спортсмен в ночь на воскресенье, 6 сентября, быстро уходит из одного из ночных 
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В Самаре 16 июня откроется визовый центр Словении

В Самаре 16 июня откроется визовый центр Словении

В Самаре с 16 июня заработает визовый центр Словении. Он расположится на Садовой, 263, в здании Объединенного визового бизнес-центра. Туристы получат возможность подать и получить документы в это восточно-европейское государство по будням с 9:00 до 16:00. В июне подобные учреждения 

9 июня 2014, 11:56
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