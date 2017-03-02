Визовый центр Испании снова запускают в Самаре. Его официально откроют 3 марта. Всего по стране появится восемь новых сервисно-визовых центров одного из крупнейших государств западной Европы. Управляет центрами компания BLS International Limited. В Самаре центр будет находиться по адресу: Партизанская, 86.
Помимо Самары аналогичные офисы появятся в Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Красноярске, Перми и Краснодаре.
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