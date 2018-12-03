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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок

В воскресенье, 2 декабря, в областной столице произошла авария, в которой был травмирован маленький ребенок. В районе дома №69 по улице Потапова, на перекрестке неравнозначных дорог, 59-летний водитель Nissan Terrano ехал по второстепенной трассе, но не уступил дорогу другому 
3 декабря 2018, 12:52
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара

Вечером во дворе нескольких домов по улице Победы в областной столице произошло нападение на 34-летнего мужчину. Оказалось, что он поссорился с одним из посетителей местного бара.

Пьяные мужчины вышли «побеседовать» в ближайший двор. Во время потасовки один из них 
3 декабря 2018, 09:54
3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз

В понедельник, 3 декабря, в 14:13 по московскому времени с космодрома «Байконур» запланирован пуск пилотируемого корабля «Союз МС-11». В составе основного экипажа - космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и NASA Энн Макклейн. Это будет уже 
3 декабря 2018, 09:31
В Самаре VIP-вечеринку в «Доме со слонами» признали незаконной

В Самаре VIP-вечеринку в «Доме со слонами» признали незаконной

Прокуратура Октябрьского района проверила деятельность и соблюдение законодательства, регулирующего порядок использования муниципальной собственности в отношение МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал». Речь идет об информации о закрытой вечеринке в «Доме со слонами».

Напомним, что не так давно самарский памятник федерального значения 
9 ноября 2018, 09:02
В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги

В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги

Сейчас работы в хоральной синагоге в Самаре пристановлены. Организация-подрядчик должна будет предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия необходимые бумаги, которых сегодня не оказалость у строителей - рабочую документацию, заключения экспертиз. 
 
- Надо понять, каким способом по проекту производится 
19 октября 2018, 05:03
Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги

Стало известно, зачем на улице Садовой сносят стену хоральной синагоги. Напомним, что в пятницу местные жители были шокированы - стены памятника начали разбирать с помощью ковша, вниз полетели кирпичи из старинной кладки. На место событий выехали специалисты Управления государственной охраны 
19 октября 2018, 02:19
В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги

Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную 
19 октября 2018, 12:40
Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»

Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного 
17 октября 2018, 10:23
Памятник авторитету

Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре

В Самаре демонтировали могильную плиту, которая была установлена на детской площадке на улице Ново-Садовой. Как уже сообщала ТЕРРА, в пятницу жители города обратились в соцсетях к властям региона с просьбой разобраться в ситуации. Горожане пожаловались, что гранитная плита установлена на 

27 августа 2018, 11:40
«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету

«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету

Известный московский блогер Илья Варламов снова обратил внимание на Самару. На этот раз он прокомментировал установленную на Ново-Садовой могильную плиту в честь криминального авторитета из 90-х. По его словам, он недооценил детские площадки в нашем городе.
 
 - Зря я 
25 августа 2018, 04:41
В блогах: Самарская хоральная синагога выглядит все хуже и хуже

В блогах: Самарская хоральная синагога выглядит все хуже и хуже

Блогер Дмитрий Пащенко обращает внимание властей на состояние Самарской хоральной синагоги на улице Садовой. "Немногим известно, что эта построенная еще до революции громада с шестиконечными переплётами окон прославила наш город далеко за его пределами. Самарская синагога признана шедевром мировой 
14 октября 2015, 09:12
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