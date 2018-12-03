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В Самаре внедорожник отбросил «Приору» на забор и столб: пострадал 5-летний ребенок
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3 декабря 2018, 12:52
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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«Избил и стащил одежду»: в Самаре раскрыли нападение на посетителя бара
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3 декабря 2018, 09:54
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3 декабря самарский космонавт полетит в космос в четвертый раз
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3 декабря 2018, 09:31
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В Самаре VIP-вечеринку в «Доме со слонами» признали незаконной
Прокуратура Октябрьского района проверила деятельность и соблюдение законодательства, регулирующего порядок использования муниципальной собственности в отношение МП г.о. Самара «Ремжилуниверсал». Речь идет об информации о закрытой вечеринке в «Доме со слонами».
Напомним, что не так давно самарский памятник федерального значения …
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9 ноября 2018, 09:02
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В Самаре приостановлен снос стены хоральной синагоги
Сейчас работы в хоральной синагоге в Самаре пристановлены. Организация-подрядчик должна будет предоставить в Управление государственной охраны объектов культурного наследия необходимые бумаги, которых сегодня не оказалость у строителей - рабочую документацию, заключения экспертиз.
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19 октября 2018, 05:03
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Выяснилось, почему в Самаре сносят стену синагоги
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19 октября 2018, 02:19
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В Самаре рабочие сносят ковшом стену хоральной синагоги
Жители областной столицы подняли тревогу в соцсетях: рабочие сносят стену хоральной синагоги, расположенной на улице Садовой. В пятницу, 19 октября, очевидцы прислали фото происходящего в Твиттер депутата Госдумы Александра Хинштейна. На снимках видно, как ковш экскаватора разрушает старинную кирпичную …
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19 октября 2018, 12:40
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Стало известно, на что потратят деньги от VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами»
Доходы от скандальной VIP-вечеринки на самарской «Даче со слонами» потратят на ее благоустройство. Об этом сообщает муниципальное предприятие «Ремжилуниверсал», на балансе которого находится региональный памятник архитектуры. Компания отреагировала на возмущение пользователей соцсетей по поводу проведения на даче Головкина закрытого «гламурного …
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17 октября 2018, 10:23
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Памятник авторитету "Беркуту" исчез с детской площадки в Самаре
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27 августа 2018, 11:40
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«Зря я жаловался на скучные детские площадки»: Варламов о надгробии самарскому авторитету
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25 августа 2018, 04:41
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В блогах: Самарская хоральная синагога выглядит все хуже и хуже
Блогер Дмитрий Пащенко обращает внимание властей на состояние Самарской хоральной синагоги на улице Садовой. "Немногим известно, что эта построенная еще до революции громада с шестиконечными переплётами окон прославила наш город далеко за его пределами. Самарская синагога признана шедевром мировой …
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14 октября 2015, 09:12