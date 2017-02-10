Имущественные споры иногда приводят к нестандартным ситуациям. В Самаре произошло первое в этом году принудительное вселение собственника в квартиру. К такой процедуре приставы прибегают, когда в переговорах за право обладания жилплощадью не удается договориться мирным путем. Тогда в процесс включаются полицейские и понятые. В прошлом году было 148 подобных случаев. А накануне в Октябрьском районе Самары разгорелась настоящая семейная драма. Родные братья, не сумев спокойно поделить квартиру, в присутствии представителей власти устроили настоящую резню болгаркой. Подробности – в выпуске новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» в 18:45.
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В Самаре почтили память погибших на службе полицейских
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10 февраля 2017, 02:36
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Минюст доработает законопроект о продаже жилья должников
Министерство юстиции доработает законопроект, позволяющий выставлять на продажу единственное жилье должников. Без крыши над головой никого не оставят, но несостоятельному заемщику придется переехать в жилище, минимально соответствующее соцнормам. Власти не планируют уплотнять граждан или создавать коммуналки. Предполагается, что радикальную процедуру …
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9 февраля 2017, 03:41
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Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться
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6 февраля 2017, 06:30
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В соцсетях обсуждают видео с «голой девушкой и полицейскими»
В Интернете пользователи обсуждают случай, как «полицейские ловили голую девушку» в Самаре. Один из очевидцев опубликовал в социальной сети видео.
В ночь на 5 февраля сотрудники ППС задержали девушку, которая разгуливала по улице обнаженной, сообщил портал 63.ru.
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6 февраля 2017, 11:43
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Власти Сергиевского района отказали в предоставлении жилья многодетной семье, чей дом сгорел
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1 февраля 2017, 08:53
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Передачу нового жилья для самарских переселенцев снова перенесли
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27 января 2017, 09:47
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В Самарской области на М-5 появились фальшивые полицейские
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17 января 2017, 03:59
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Подаренный французской полиции пес Добрыня может вернуться в Россию
Щенок немецкой овчарки по кличке Добрыня, подаренный российскими офицерами французским кинологам в январе 2016 года, признан непригодным к полицейской службе, передает радиостанция Europe1. Собака должна была занять место служебной овчарки Дизель, погибшей во время серии терактов в Париже год назад.
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16 декабря 2016, 07:57