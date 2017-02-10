Российский рынок первичного жилья в ближайшее время может обвалиться Одна из основных причин - отмена господдержки субсидирования ипотеки. Эксперты опасаются, что если в этой сфере не будет льгот, число покупателей квартир резко сократится.

До начала 2017 года от 60 до 80% сделок по покупке жилья в Самарской области заключалось …