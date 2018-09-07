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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео

Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к  родному городу и его жителям обратился самарский  клуб «Крылья Советов».
 
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты 
«Крыльев Советов» рассказали 
9 сентября 2018, 11:37
Выборы в Самарской области завершились

Выборы в Самарской области завершились

В Самарской области закрылись избирательные участки. Сейчас идет подсчет голосов. Явка на 18.00 по выборам губернатора составила 40%, по довыборам в Госдуму - 37%. Атмосфера на участках в течение дня была оживленной.

«Обстановка у нас очень бурная, людей приходит 
9 сентября 2018, 09:36
Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство

Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.

Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали 
9 сентября 2018, 10:31
Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%

По последним данным регионального Избиркома, явка на выборах в Самарской области оценивается в 40%.

Напомним, 9 сентября в губернии проходит Единый день голосования. Жители области выбирают губернатора, депутата Госдумы по округу №158, а также депутатов местных представительных собраний. Участки 
9 сентября 2018, 07:09
Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области

Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
Клявлинский, Хворостянский, 

9 сентября 2018, 06:36
Самарским сиротам жилье будут предоставлять в аренду на 5 лет

Самарским сиротам жилье будут предоставлять в аренду на 5 лет

Детей-сирот жильем теперь будут обеспечивать по новой схеме. Такое решение приняли сегодня члены областного кабинета министров. Денежные средства на покупку квартир перестанут выдавать на руки. Вместо этого бывшим детдомовцам будет предоставляться жилье в аренду на 5 лет. После чего молодые 

12 декабря 2012, 12:29
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