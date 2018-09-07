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«Крылья Советов» поздравили Самару с Днем города эффектным видео
Сегодня, 9 сентября, Самаре исполнилось 432 года. С поздравлением к родному городу и его жителям обратился самарский клуб «Крылья Советов».
На зрелищном видео запечатлены самые известные, знаковые места областной столицы - набережная, площадь Куйбышева, стадион «Самара Арена», а футболисты
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9 сентября 2018, 11:37
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Выборы в Самарской области завершились
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9 сентября 2018, 09:36
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Первые итоги выборов в Самарской области: Дмитрий Азаров и Александр Хинштейн захватили уверенное лидерство
Избирательная комиссия Самарской области озвучила первые итоги по выборам, которые прошли 9 сентября.
Итоговая явка по голосованию за кандидатов в губернаторы составила 57,35%. По результатам обработки почти 14% бюллетеней уверенную победу одерживает действующий глава региона Дмитрия Азаров. Его поддержали …
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9 сентября 2018, 10:31
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Явка на выборах в Самарской области на 18:00 оценивается в 40%
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9 сентября 2018, 07:09
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Города в отстающих: активнее всего на выборах голосуют жители сельских районов Самарской области
Завершается единый день голосования. В Самарской обасти избирательные участки закроются в 8 часов вечера. Первые предварительные результаты появятся после 21.00. Но уже известно, что активнее всего голосовали в сельских районах области. По явке в ходе выборов губернатора лидируют
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9 сентября 2018, 06:36
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Самарским сиротам жилье будут предоставлять в аренду на 5 лет
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12 декабря 2012, 12:29