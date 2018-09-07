Самарским сиротам жилье будут предоставлять в аренду на 5 лет Детей-сирот жильем теперь будут обеспечивать по новой схеме. Такое решение приняли сегодня члены областного кабинета министров. Денежные средства на покупку квартир перестанут выдавать на руки. Вместо этого бывшим детдомовцам будет предоставляться жилье в аренду на 5 лет. После чего молодые …