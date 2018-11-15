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Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении
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15 ноября 2018, 09:14
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В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком
Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.
"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но …
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15 ноября 2018, 06:57
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Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых
Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о …
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15 ноября 2018, 05:29
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Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин
Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.
По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной …
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15 ноября 2018, 04:56
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В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"
В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития …
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13 ноября 2018, 09:47
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Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах
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29 октября 2018, 10:44
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В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых
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29 октября 2018, 04:38
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Главой минздрава Самарской области стал Михаил Ратманов
В понедельник, 29 октября, стало известно о новых кадровых рокировках в областном правительстве — сменился глава минздрава.
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29 октября 2018, 01:31