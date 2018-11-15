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Материалы по теме:

Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Бюджет Тольятти одобрен в первом чтении

Дума Тольятти одобрила в первом чтении проект бюджета города на 2019 год. Доходная часть определена в сумме 7 млрд 100 млн рублей без учета безвозмездных перечислений. Расходы - свыше 7 млрд 300 млн. Дефицит - около 272 млн рублей или 
15 ноября 2018, 09:14
В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.

"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но 
15 ноября 2018, 06:57
Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о 
15 ноября 2018, 05:29
Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.

По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной 
15 ноября 2018, 04:56
В Самаре пытаются обанкротить

В Самаре пытаются обанкротить "Современные медицинские технологии"

В Самаре попытаются обанкротить скандально-известную фирму "Современные медицинские технологии". Соответствующий иск в областной арбитражный суд поступил от Самарской клинической горбольницы №1 имени Пирогова. Сумма требований в материалах дела не уточняется. Однако, как уже сообщала ТЕРРА, в августе областное минэкономразвития 
13 ноября 2018, 09:47
Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

Эксперты рассказали, как борются с инсультом в самарских больницах

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения или, как его еще называют "мозговой удар", по данным Всемирной организации здравоохранения - одна из ведущих причин смертности и инвалидности в мире. Болезни системы кровообращения есть как минимум 
29 октября 2018, 10:44
В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область привезли партию вакцины от гриппа для взрослых

В Самарскую область поступили 614 350 доз противогриппозной вакцины для взрослых. Как сообщает региональный минздрав, в ближайшие дни ее развезут по медицинским учреждениям. Напомним, что детская вакцина уже отправлена в поликлиники и больницы. Вторая партия поступила в регион 24 октября, 
29 октября 2018, 04:38
Главой минздрава Самарской области стал Михаил Ратманов

Главой минздрава Самарской области стал Михаил Ратманов

В понедельник, 29 октября, стало известно о новых кадровых рокировках в областном правительстве — сменился глава минздрава.

- С 30 октября 2018 года постановлением Дмитрия Азарова на должность министра здравоохранения назначен Ратманов Михаил Александрович, - сообщил только что департамент информационной 
29 октября 2018, 01:31
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