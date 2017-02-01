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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 января 2017г 
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Материалы по теме:

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд

Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в 
27 января 2017, 10:22
В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»

Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.

Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной 
25 января 2017, 02:09
В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса

Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, 
12 января 2017, 09:37
Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре

Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре

Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 

28 декабря 2016, 04:15
В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?

В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да 
23 декабря 2016, 11:12
В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса

В Самаре могут закрыть два маршрута общественного транспорта. Специалисты ТТУ провели исследование и пришли к выводу, что трамваи №15 и троллейбусы №16 сейчас востребованы меньше всего и для оптимизации сети, которая не проводилась уже более 4-х лет, их стоит отменить.

16 декабря 2016, 03:30
Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря

Новый аукцион по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе с прокладкой ветки от Ташкентской до стадиона к чемпионату мира по футболу состоится до конца декабря, пишут региональные СМИ. 

Цена контракта - 840 млн рублей. Предполагается, что уже в 

8 декабря 2016, 01:56
В самарском трамвае скончался пенсионер

В самарском трамвае скончался пенсионер

Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру.  У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер 

3 декабря 2016, 03:19
МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов

МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов

В МЧС сообщили об аварии на железной дороге в Сызрани. Сошел с рельсов вагон грузового поезда. Это произошло в ночь на 16 сентября на станции «Сызрань-1» в южном парке. К ликвидации последствий ЧП привлекли 28 человек. Было задействовано 5 единиц 
16 сентября 2015, 10:18
В Самарской области сошли с рельсов 7 вагонов с селитрой

В Самарской области сошли с рельсов 7 вагонов с селитрой

Куйбышевская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода семи вагонов с селитрой на территории Самарской области. Железнодорожная авария произошла около девяти часов вечера в среду, 5 августа, на станции Кинель. Один вагон перевернулся. Последствия ЧП ликвидируют. Люди не пострадали.
7 августа 2015, 02:34
27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов по пути из Самары в Оренбург

27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов по пути из Самары в Оренбург

Крупная железнодорожная авария с участием грузового поезда, следовавшего из Самары в Оренбург, произошла в четверг, 18 июня, на 1288-м километре КбшЖД. Около четырех часов дня там сошли с рельсов 27 порожних вагонов.

Погибших и пострадавших, по информации МЧС, нет. 
19 июня 2015, 12:56
В Самаре трамвай, поворачивая на Ново-Вокзальную, сошел с рельсов

В Самаре трамвай, поворачивая на Ново-Вокзальную, сошел с рельсов

Стали известны подробности ДТП с участием трамвая. Напомним, 23 апреля около 7:00 на перекрестке ул.  Ново-Вокзальной и ул. Ставропольской сошел с рельсов второй вагон состава. По свидетельству очевидцев, переднюю левую колесную пару фактически вырвало. Трамвай приписан к Кировскому депо, 
23 апреля 2015, 01:15
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