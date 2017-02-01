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В блогах: почему тольяттинские студенты больше самарских платят за проезд
Блогер Алексей Сиверкин задается вопросом, "чем тольяттинские студенты хуже самарских и почему они платят за проезд больше"? "Вспомнились недавние пикеты из-за повышения стоимости проезда. Под напором умело организованных активистов безлимитка для студентов в Самаре стала стоить 650 рублей, в …
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27 января 2017, 10:22
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В Самаре пассажирка трамвая пострадала в ДТП с «КамАЗом»
Появилась официальная информация о ДТП, произошедшем на кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. В столкновении грузовой машины «КамАЗ» и трамвая пострадал человек. По данным полиции, травмы получила 56-летняя женщина, ехавшая в общественном транспорте.
Грузовиком управлял 39-летний водитель. По предварительной …
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25 января 2017, 02:09
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В блогах: в Самаре появились трамваи бизнес- и эконом-класса
Одной из главных новостей для самарцев стало фейковое сообщение в группе "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в нашем городе после новогодних каникул появились трамваи бизнес- и экономкласса. Владельцы норковых шуб и другой дорогой верхней одежды, собрав нужное число подписей, …
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12 января 2017, 09:37
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Новое о скоростной ветке трамвая в Самаре
Мэрия Самары объявила повторный конкурс по определению подрядчика для реконструкции существующей трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой ветки от Ташкентской до стадиона к ЧМ-2018. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Цена контракта - 741 …
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28 декабря 2016, 04:15
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В блогах: когда водители будут озвучивать названия остановок?
В группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" обращаются к властям города с вопросом, "когда же наконец водителей муниципального транспорта заставят озвучивать названия остановок"? "Или, может, они стесняются или сами не знают маршрута? К чему всё это? Гости нашего города, да …
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23 декабря 2016, 11:12
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В самарском ТТУ хотят закрыть маршруты 15-го трамвая и 16-го троллейбуса
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16 декабря 2016, 03:30
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Подрядчика по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе выберут до конца декабря
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8 декабря 2016, 01:56
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В самарском трамвае скончался пенсионер
Самарское муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление» сообщает о ЧП на 22 маршруте. Вчера, 2 декабря, около 16:00 в вагоне, следовавшем в сторону 15-го микрорайона, стало плохо 65-летнему пассажиру. У пенсионера случился сердечный приступ, вагоновожатый взывал "скорую помощь" и полицию, однако мужчина умер …
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3 декабря 2016, 03:19
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МЧС: в Сызрани вагон грузового поезда сошел с рельсов
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16 сентября 2015, 10:18
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В Самарской области сошли с рельсов 7 вагонов с селитрой
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7 августа 2015, 02:34
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27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов по пути из Самары в Оренбург
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19 июня 2015, 12:56
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В Самаре трамвай, поворачивая на Ново-Вокзальную, сошел с рельсов
Стали известны подробности ДТП с участием трамвая. Напомним, 23 апреля около 7:00 на перекрестке ул. Ново-Вокзальной и ул. Ставропольской сошел с рельсов второй вагон состава. По свидетельству очевидцев, переднюю левую колесную пару фактически вырвало. Трамвай приписан к Кировскому депо, …
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23 апреля 2015, 01:15