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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество

Следственный отдел по Промышленному району губернской столицы завел уголовное дело в отношении старшего инспектора филиала по Промышленному району города Самары ФКУ УИИ УФСИН России по Самарской области и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их подозревают в покушении на мошенничество.
28 декабря 2018, 07:02
В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного

В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет 
28 декабря 2018, 04:55
В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции

В Тольятти неизвестные решились на необычное похищение - их добычей стала часть металлической иллюминационной композиции в виде лошади. По данным регионального ГУ МВД, преступление произошло 27 декабря примерно с 2:10 до 2:45 на Центральной площади Тольятти.

Полицейские осмотрели место 
28 декабря 2018, 04:04
В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина

В пятницу, 28 декабря, в Самаре запустили в тестовом режиме новое колесо обозрения в парке имени Гагарина.

- И все-таки оно вертится! В парке Гагарина запускают в эксплуатацию долгожданный аттракцион «Колесо обозрения», - сообщила мэрия Самары.
 
Известно, что высота нового колеса 
28 декабря 2018, 02:21
В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель

Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь 
27 декабря 2018, 04:40
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С

В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все 
26 декабря 2018, 01:02
В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров

В среду, 26 декабря, произошел пожар в административно-бытовом здании в селе Ровно-Владимировка в Волжском районе области. Сигнал о возгорании поступил в 8:51, известно, что пламя распространилось на площади 400 квадратных метров. По информации регионального ГУ МЧС, здание тушат 58 человек, 
26 декабря 2018, 11:40
На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг

В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, 
5 декабря 2018, 09:38
В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале

В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале

На самарском железнодорожном вокзале до конца года появится большая детская площадка, информирует Куйбышевская железная дорога. Работа по ее созданию будет выполнена в рамках федерального проекта РЖД. Всего перевозчик намерен открыть игровые комплексы на 46 вокзалах крупных городов страны.

«Им 
15 ноября 2018, 12:12
Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности

В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции 
5 октября 2018, 05:22
В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала

В сентябре в Самаре благоустроят территорию около здания управления Куйбышевской железной дороги, которая находится прямо перед железнодорожным вокзалом. Рабочие спилят там 76 больных и  аварийных деревьев и высадят 28 голубых елей сорта «Глаука», а также 48 кленов зеленой и пурпурной 
24 сентября 2018, 01:46
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