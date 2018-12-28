В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С … В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут , что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все