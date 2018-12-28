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В Самаре сотрудника УФСИН и адвоката подозревают в покушении на мошенничество
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28 декабря 2018, 07:02
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В Самарской области завершилось берегоукрепление у Гранного
В Самарской области завершилось берегоукрепление Саратовского водохранилища в районе Гранного в Новокуйбышевске. Напомним, что работы проводились, чтобы защитить береговую полосу от размыва. Сумма контракта составила 34 924 364 рубля, деньги выделил региональный бюджет. Как пояснили в пресс-службе облправительства, выполнен банкет …
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28 декабря 2018, 04:55
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В Тольятти двое вандалов на «Приоре» похитили лошадь из новогодней композиции
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28 декабря 2018, 04:04
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В Самаре запускают 55-метровое колесо обозрения в парке Гагарина
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28 декабря 2018, 02:21
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В Самарской области двое рыбаков заблудились на острове в метель
Спасатели помогли двум рыбакам, которые заблудились из-за метели. В среду вечером, 26 декабря, оперативному дежурному сообщили, что на острове Зелененький в Красноглинском районе находятся двое мужчин. Из-за непогоды рыбаки потеряли ориентиры и не смогли самостоятельно вернуться на берег. На помощь …
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27 декабря 2018, 04:40
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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В Амурской области 26 детей заразили гепатитом С
В Благовещенске, это Амурская область, сейчас набирает обороты скандал вокруг заражения гепатитом С сразу 26 детей, старшему из которых 14 , младшему всего 6 месяцев. СМИ пишут, что инфицирование могло произойти в онко-гематологическом отделении местной клинической больницы, где все …
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26 декабря 2018, 01:02
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В самарском селе тушат пожар на площади 400 кв. метров
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26 декабря 2018, 11:40
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На железной дороге в Самарской области стащили деталей на 350 кг
В понедельник, 3 декабря, в Самарской области обнаружена серьезная кража на железной дороге. Сотрудники Сызранского линейного отдела выявили 37-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают в хищении деталей верхнего строительного пути. Вес его добычи составил 350 кг. Сейчас все похищенное изъято, …
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5 декабря 2018, 09:38
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В Самаре появится детская площадка на железнодорожном вокзале
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15 ноября 2018, 12:12
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Топ-менеджера Куйбышевской железной дороги отстранили от должности
В Самарской области от должности отстранили начальника Куйбышевской дирекции по энергообеспечению структурного подразделения ТрансЭнерго филиала ОАО «РЖД». Этот человек проходит по делу о гибели двух рабочих. Трагедия произошла в мае 2018 года. Во время разбора здания на территории тяговой подстанции …
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5 октября 2018, 05:22
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В Самаре высадят голубые ели и красные клены около железнодорожного вокзала
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24 сентября 2018, 01:46