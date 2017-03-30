Сегодня, 6 июня, в 13 часов после ремонта откроется Самарская публичная библиотека, расположенная на улице Куйбышева, 95.

Это здание - изначально дом Санина - было построено в 1860 году и является объектом культурного наследия. «Кабинет для чтения» превратили в общественную библиотеку …