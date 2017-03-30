В честь праздника смеха 1 апреля в Самаре состоится показ комедий Чарли Чаплина, снятых более ста лет назад. Просмотр организуют в кинозале Самарской областной юношеской библиотеки 1 и 2 апреля по адресу: проспект Ленина, 14. Покажут три фильма 1916 года: «Бродяга», «Полиция» и «Семейная жизнь Мейбл». Ограничение по возрасту: 12+. Вход на показы свободный – по читательскому билету. Того, кто не записан в библиотеку, пустят по паспорту.
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На телекомпании HBO задумали снять фильм о фильме. Новая лента будет посвящена созданию легендарной трилогии "Крестного отца".
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3 февраля 2017, 03:53
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Составлен топ самых популярных фильмов с участием жителей Самары
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13 января 2017, 12:47
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«Кинопоиск» назвал 10 самых популярных актеров России в XXI веке
Наиболее популярными российскими актерами за последние 15 лет признаны Константин Хабенский, Алексей Чадов и Оксана Акиньшина. Об этом говорит анализ базы данных портала «Кинопоиск», осуществленный компанией «Яндекс».
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12 января 2017, 01:42
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Фильм Кончаловского «Рай» лидирует среди претендентов на премию «Белый слон»
Названы главные претенденты на престижную кинематографическую премию «Белый слон». В лидеры вырвалась картина Андрея Кончаловского «Рай».
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23 декабря 2016, 04:38
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В Самаре библиотекари откроют «Школу рока»
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31 августа 2016, 02:38
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Самарская публичная библиотека открывается после ремонта
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Екатеринбургский фестиваль клоунов посетил сын знаменитого Чарли Чаплина
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27 ноября 2015, 02:33
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В группе "Паблик Тольятти" пишут, что в Комсомольском районе Автограда появилась яркая достопримечательность. Общественное движение "Вместе" осуществило свою давнюю задумку: превратить серую бетонную стену около библиотеки №13 в картину, изображающую книжные библиотечные полки. По задумке авторов, это поможет реализации …
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26 июня 2015, 08:10
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В блогах: в Тольятти появился «скворечник для книг»
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17 апреля 2015, 09:44