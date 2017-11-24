В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа" В Самаре в культурно-развлекательном центре звезда начался "концерт для Джона и Джорджа". Сотни самарских битломанов собрались, чтобы почтить память культовых музыкантов Джона Леннона и Джорджа Харрисона.

… Первый «Концерт для Джона и Джорджа» с урезом прогремел в Самаре в 2010 году.