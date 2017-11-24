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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 22 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra выступят в Самаре и Оренбурге

10 ноября в ДК «Газовик» «Антологию блюза» Владимира Авестисяна и D’Black Blues Orchestra увидят жители Оренбурга, 12 ноября концерт состоится в Самаре на сцене культурно-развлекательного центра «Звезда». 
29 сентября 2017, 04:36
В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

В России создано уникальное «космическое» лекарство от рака

Российским ученым удалось первым в мире вырастить специальный белок, способный бороться со всеми видами злокачественных опухолей, включая поздние стадии болезней.  «Лабораторией» для  создания уникального средства послужила МКС, где были размещены капиллярные трубки с исходным материалом.

 

Ученые всего мира, пытаясь победить рак, 

3 марта 2017, 05:06
В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

В Самарской области нашли могилы «древнейших аристократов»

Самарские археологи рассказали об исследовании погребений медно-каменного века, обнаруженных в Безенчукском районе у села Екатериновка. Раскопки памятника «Екатериновский мыс» ведутся с 2013 года. В могилах обнаружены архаичные символы власти – навершия скипетров. Найдено захоронение «древнейших аристократов», которые жили еще до 

2 февраля 2017, 04:20
Ученые: месть улучшает настроение

Ученые: месть улучшает настроение

По мнению психологов, людей подталкивает на месть глубокое чувство справедливости. При этом, после акта такого возмездия у человека поднимается настроение. Чтобы это доказать, ученые провели эксперимент. Они собрали 156 добровольцев и попросили их написать любое сочинение. После этого участники исследования 

13 января 2017, 08:49
На сцену КРЦ

На сцену КРЦ "Звезда" вышла группа D’Black Blues Orchestra

На сцену культурно-развлекательного центра "Звезда" под бурные овации вышли музыканты знаменитого интернационального коллектива D’Black Blues Orchestra. Своё выступление они начали с трогательной композиции Love, и продолжили заводными хитами Леннона и Харрисона. Напомним, в Самаре проходит "Концерт для Джона и Джорджа".
17 декабря 2016, 09:12
В Самаре начался

В Самаре начался "концерт для Джона и Джорджа"

В Самаре в культурно-развлекательном центре звезда начался "концерт для Джона и Джорджа". Сотни самарских битломанов собрались, чтобы почтить память культовых музыкантов Джона Леннона и Джорджа Харрисона.
 
Первый «Концерт для Джона и Джорджа» с урезом прогремел  в Самаре в 2010 году. 
17 декабря 2016, 07:07
Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Ученые выяснили, как собака стала другом человека

Французские ученые считают, что одомашнивание собак вызвано употреблением человеческой пищи с высоким содержанием крахмала. По другой теории, собака стала другом человеку после того, как древние люди использовали волков для охраны и охоты и постепенно приручали их.

В ходе исследования останков древних собак 

10 ноября 2016, 08:00
В Самаре перекроют подземный переход на Ново-Садовой

В Самаре перекроют подземный переход на Ново-Садовой

16 июня частично перекроют пешеходный переход около культурно-развлекательного центра «Звезда» - на улице Ново-Садовой. Компания «Самаратрансстрой» начнет работы по его обновлению. В переходе заменят плитку, приведут в порядок ступени, отремонтируют систему освещения. На спуске в тоннель установят металлические арки. Работы 

15 июня 2016, 04:22
Битву молодых ученых Science Slam в Самаре выиграла девушка из Коми

Битву молодых ученых Science Slam в Самаре выиграла девушка из Коми

Первый всероссийский Science Slam («Сайнс Слэм») прошел в Самаре. Пять лучших молодых ученых из Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Екатеринбурга, Томска и Самары сошлись в научной битве, чтобы определить сильнейшего. Они представили публике свои работы в области химии, биологии, психологии, программирования, мифологии и 
30 сентября 2015, 02:12
В Самаре пройдет первый всероссийский «Сайнс Слэм»

В Самаре пройдет первый всероссийский «Сайнс Слэм»

Science Slam - это битва лучших молодых ученых из пяти городов России, сообщают организаторы. Никаких сложных терминов, непонятных слайдов и университетских  аудиторий. Слэмеры вступят с 10-минутными презентациями, в которых доступно изложат основную суть своей работы и ее пользу.

Своих 
23 сентября 2015, 03:15
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