В арт-клубе «Звезда» 7 декабря состоится очередной Science Slam — это международный проект по популяризации науки. По традиции, несколько молодых ученых и аспирантов доступно и в неформальной манере расскажут о своих разработках и экспериментах. Победителя выявят зрители с помощью специального прибора — шумомера.
На этой «Битве ученых» организаторы обещают несколько новшеств: все выступающие будут представителями только технических наук, а вход останется свободным на время всего мероприятия.
Напомним, в областной столице Science Slam проходит уже в течение пяти лет.
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