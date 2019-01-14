У 8-летней Арины Дубянской детский церебральный паралич. В два года у ребенка пропала речь. Все это время мама девочки в одиночку борется со страшным недугом. Сейчас Арине можно помочь.

Ольга Дубянская, мать Ариши:

- Два года назад Арина вообще не ходила. …