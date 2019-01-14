Одним из значимых культурных мероприятий, проводимых в Самарской области, является Благотворительный аукцион «Самарский». Организатором является Благотворительный фонд «Радость». Мероприятие проходит при поддержке Правительства Самарской области и с высочайшего благословения Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия. Информационную поддержку акции оказывают телеканал «ТЕРРА» и радиостанция «Русское радио в Самаре».
В благотворительном аукционе «Самарский», как правило, принимают участие более 100 человек – людей, хорошо известных в Самарской области. Это, прежде всего, крупные бизнесмены, деятели культуры и духовенства, меценаты и благотворители.
Картины и предметы искусства передаются авторами или владельцами безвозмездно в дар фонду. В этом году Губернатор Самарской области передал 2 лота от своего имени.
23 января 2019 года в 18.00 в ГБУК «Самарский областной художественный музей» состоится VII-й благотворительный аукцион «Самарский» на котором будут представлены 50 лотов, в том числе картины известных художников и уникальные дизайнерские вещи. Ведущий аукциона - успешный адвокат, талантливый писатель и лектор, коллекционер, основатель бренда роскошных аксессуаров Alexander Do Добровинский Александр Андреевич.
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