4
37
42
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 11.01.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra сыграли юбилейный концерт в Новокуйбышевске

В эту пятницу Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra дают большой юбилейный концерт в Тольятти. А накануне они выступили в Новокуйбышевске. Программа «Антология блюза» посвящена 10-летию группы. Но особенным концерт стал ещё и потому, что все, кто оказались в зале 
14 декабря 2018, 05:57
«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

«ТЕРРА» отметила 20-летие благотворительным аукционом

В честь 20-летнего юбилея телерадиокомпания «ТЕРРА» организовала беспрецедентную акцию - первый в своей истории благотворительный аукцион фоторабот известных самарских блогеров. В нем приняли участие самые близкие друзья и партнеры «ТЕРРЫ». Собранные средства были переданы благотворительному фонду «Радость», с которым «ТЕРРА» 
15 ноября 2018, 06:32
Редчайший розовый бриллиант продали с аукциона за 50 миллионов долларов

Редчайший розовый бриллиант продали с аукциона за 50 миллионов долларов

На аукционе Christie's в Женеве ушел с молотка редчайший розовый бриллиант Pink Legacy. Вес камня составляет 19 карат. Его купили за 50 миллионов долларов, сообщает ТАСС.

О бриллианте известно, что он принадлежал семье Оппенгеймеров, основавшей золотодобывающую корпорацию Anglo 
14 ноября 2018, 01:19
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

Первую запись Дэвида Боуи продали с аукциона почти за 40 тысяч фунтов стерлингов

В Британии ушла с молотка самая первая музыкальная запись Дэвида Боуи. Она была найдена уже после смерти певца и обошлась новому владельцу в 39,4 тысячи фунтов.

Как сообщает The Guardian, изначально пленку оценили в 10 тысяч фунтов, но 
12 сентября 2018, 02:04
В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

В Самаре состоится Благотворительный званый ужин

21 февраля в 19:00 в ресторане «Три Оленя» на Московском шоссе состоится Благотворительный званый ужин. Специальный гость вечера – Владимир Аветисян и группа D'Black Blues Orchestra, с акустическим концертом и презентацией 
5 февраля 2018, 04:48
Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

Поучаствовать в квесте и помочь малышам: важная акция пройдет в Самаре 21 октября

В субботу, 21 октября, состоится важная акция. Самарцы и гости города смогут оказать посильную помощь малышам и молодым мамам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Как рассказали в благотворительном фонде «Радость», в гипермаркетах сети «Ашан» пройдет сбор вещей и товаров, в 

20 октября 2017, 12:04
В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре состоится благотворительный аукцион

В Самаре стартует благотворительный аукцион, организованный фондом "Радость" при благословении Митрополита Самарского и Сызранского Сергия.
Почти 2 десятка художников поедут в пятидневный круиз по маршруту "Самара-Волгоград-Самара". Картины, которые они напишут во время этого путешествия, будут проданы, а деньги пойдут на 

30 мая 2017, 12:00
В Самаре художники помогут детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении

В Самаре художники помогут детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении

Самарские художники и благотворительный фонд «Радость» готовятся к совместному юбилейному, пятому, аукциону.

На живописных берегах Волги в сердце Жигулевского заповедника проходит необычный пленэр. Художники и студенты со всей страны и даже из-за границы собрались, чтобы создать работы, которые позже благотворительный фонд 

26 июня 2014, 02:39
Приемным семьям Самарской области бесплатно помогут психологи и юрист

Приемным семьям Самарской области бесплатно помогут психологи и юрист

В Самарской области стартовал новый проект благотворительного фонда «Радость» для приемных семей – «Позитивное родительство и счастливое детство». Мобильная бригада - 4 психолога и юрист приедут в любую точку губернии, чтобы помочь семье в критической ситуации. 

Светлана Полдамасова, директор Благотворительного фонда 

15 января 2014, 04:34
8-летней Арине Дубянской нужна помощь, чтобы научиться говорить

8-летней Арине Дубянской нужна помощь, чтобы научиться говорить

У 8-летней Арины Дубянской детский церебральный паралич. В два года у ребенка пропала речь. Все это время мама девочки в одиночку борется со страшным недугом. Сейчас Арине можно помочь.

Ольга Дубянская, мать Ариши:
- Два года назад Арина вообще не ходила. 

8 ноября 2013, 10:52
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх