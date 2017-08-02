Опубликован ТОП-5 самых перспективных кроссоверов в России Специалисты составили рейтинг на основании ряда показателей, в том числе стоимости и оснащенности. В число наиболее перспективных кроссоверов в России, которые еще будут долго востребованы, вошел Hyundai Creta. Это транспортное средство вышло на отечественный рынок в августе 2016 года и …