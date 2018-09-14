С 17 по 21 сентября в Самаре в рамках соревнований VolgaCTF встретятся команды со всей России, а так же из Белоруссии, Марокко, Австрии, Вьетнама и Тайваня. В рамках лекционной программы выступят независимые эксперты, ведущие сотрудники крупнейших компаний в сфере информационной безопасности, а также специалисты Министерства иностранных дел Российской Федерации.
VolgaCTF - одни из крупнейших российских ежегодных соревнований в области информационной безопасности. Организаторы - институт информатики, математики и электроники Самарского университета при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области, а также группа независимых специалистов. Формат - традиционный для сферы информационной безопасности - Capture the flag. Участники должны в виртуальном пространстве «похить флаг» у соперников. Команды состязаются в защите собственных ресурсов, а так же в поиске уязвимостей у ресурсов противника.
Основное назначение соревнований - повышение квалификации учащихся по направлениям, связанным с защитой информации, и молодых специалистов, акцентирование внимания на вопросах подготовки кадров в данной сфере, формирование положительного образа современного защитника информации.
VolgaCTF проводится в два этапа:
- отборочный дистанционный тур для всех желающих в смешанном формате (в 2018 году приняли участие 1097 команд из 87 стран, из них всего 197 российских команд);
- очный тур, который проводится в Самаре по результатам отбора для 16 лучших команд.
В финале соревнований примут участие команды из Самары, Москвы, Казани, Саратова, Чебоксар, Ижевска, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Австрии, Вьетнама, Белоруссии, Тайваня и Марокко. Кроме того, параллельно с конкурсной программой в качестве гостевых команд на VolgaCTF приедут специалисты из Ижевска, Саратова, Москвы, военнослужащие научной роты №5 сухопутных войск Министерства обороны РФ, впервые примет участие команда из Высшей школы МВД (г. Краснодар) В рамках VolgaCTF состоится лекционная программа. В этот раз перед участниками выступят представители крупнейших IT-компаний России и зарубежья, такие как: “Лаборатория Касперского”, “Ростелеком Solar”, “Positive Technologies”, “Digital Security”, “Газинформсервис”, команда “Hardware Village”, “Lockpick Village”, независимые эксперты в области информационной безопасности. Среди прочего, спикеры представят кейсы из жизни центров кибербезопасности, рассмотрят противодействие механизмам в атаках на промышленные предприятия. Представители МИД РФ организуют практический семинар на тему: «Имиджевые аккаунты стран мира: цифровая дипломатия через позитив».
На все мероприятия VolgaCTF - вход свободный.
Справочно:
В 2015 году соревнования получили статус международных, за это время очный этап соревнований посетили студенты и специалисты из Бельгии, США, Португалии, Вьетнама, Германии, Польши, Швейцарии и Казахстана.
Информационные партнеры:
- АО «Телерадиокомпания «ТЕРРА»
- Русское радио в Самаре
Место проведения: Отель Holiday Inn, А.Толстого, 99.