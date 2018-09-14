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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

«Золото» первенства России в метании молота завоевала спортсменка из Тольятти

В Челябинске завершилось первенство России по легкой атлетике. На соревнованиях выступали спортсмены до 23 лет. Софья Палкина из Тольятти завоевала золотую медаль, отправив снаряд на 65,56 метра, сообщили в региональном минспорта.

Напомним, что первенство России по легкой атлетике проходило в Челябинске 

9 июля 2018, 04:48
Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

Самарцы стали призерами спортивно-туристической эстафеты на Кубок полпреда в ПФО

В Хвалынске 16 мая открылся спортивно-туристический лагерь Приволжского федерального округа «Туриада-2018». В слете принимает участие команда Самарской области. Кульминацией первого дня слета стала спортивно-туристическая эстафета на Кубок полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе среди сильнейших команд «Туриады». 

17 мая 2018, 05:57
100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
14 марта 2018, 01:35
Названы претенденты на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года»

Названы претенденты на победу в конкурсе «Всемирный автомобиль года»

Организаторы конкурса «Всемирный автомобиль года» определились со списком претендентов на победу в нем. Всего за звание лучшей поборются 10 машин из нескольких стран. В своеобразный шорт-лист вошли три японских модели, по два представителя немецкого и британского автопромов, а также по 
24 января 2018, 09:53
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