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«Как в кино»: Московское шоссе в Самаре встало из-за силовой операции
В пятницу, 17 мая, жителей столицы 63-го региона «порадовала» пробка на Московском шоссе в районе ТЦ «Караван». Движение на одной из главных транспортных артерий Самары было затруднено не из-за ДТП - самарцы стали свидетелями силовой операции. Как рассказали в …
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17 мая 2019, 01:45
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Один из фигурантов дела о «грязной нефти» написал явку с повинной
Стало известно, что заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин - фигурант резонансного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба», написал явку с повинной. Об этом во время заседания Самарского областного суда рассказала судья Гульнара Гурова, адвокат подозреваемого от комментариев …
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15 мая 2019, 01:02
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В Тольятти возникла угроза падения башенного крана: жильцов девятиэтажки эвакуировали
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13 мая 2019, 10:17
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Эксклюзив: появилось видео, как начинался пожар на дебаркадере в Самаре
Появилась эксклюзивная видеозапись с места серьезного пожара в столице 63-го региона. Напомним, что в среду, 8 мая, около половины первого на 1739 километре Волги, в затоне Сухой Самарки при проведении сварочных работ на частной яхте загорелся газовый баллон и …
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8 мая 2019, 09:25
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