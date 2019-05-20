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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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«Как в кино»: Московское шоссе в Самаре встало из-за силовой операции

«Как в кино»: Московское шоссе в Самаре встало из-за силовой операции

В пятницу, 17 мая, жителей столицы 63-го региона «порадовала» пробка на Московском шоссе в районе ТЦ «Караван». Движение на одной из главных транспортных артерий Самары было затруднено не из-за ДТП - самарцы стали свидетелями силовой операции. Как рассказали в 
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Один из фигурантов дела о «грязной нефти» написал явку с повинной

Один из фигурантов дела о «грязной нефти» написал явку с повинной

Стало известно, что заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин - фигурант резонансного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба», написал явку с повинной. Об этом во время заседания Самарского областного суда рассказала судья Гульнара Гурова, адвокат подозреваемого от комментариев 
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В Тольятти возникла угроза падения башенного крана: жильцов девятиэтажки эвакуировали

В Тольятти возникла угроза падения башенного крана: жильцов девятиэтажки эвакуировали

В понедельник вечером, 13 мая, в Тольятти возникла непростая ситуация. В 20:46 дежурным поступило сообщение об угрозе падения башенного крана высотой 45 метров и с длиной стрелы 17 метров у строящегося жилого 16-ти этажного дома на улице Гидротехнической в Комсомольском 
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Эксклюзив: появилось видео, как начинался пожар на дебаркадере в Самаре

Эксклюзив: появилось видео, как начинался пожар на дебаркадере в Самаре

Появилась эксклюзивная видеозапись с места серьезного пожара в столице 63-го региона. Напомним, что в среду, 8 мая, около половины первого на 1739 километре Волги, в затоне Сухой Самарки при проведении сварочных работ на частной яхте загорелся газовый баллон и 
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