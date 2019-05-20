Один из фигурантов дела о «грязной нефти» написал явку с повинной … Стало известно, что заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин - фигурант резонансного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба», написал явку с повинной. Об этом во время заседания Самарского областного суда рассказала судья Гульнара Гурова, адвокат подозреваемого от комментариев