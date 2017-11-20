Сегодня, 25 декабря, в шесть часов и одну минуту утра с пусковой площадки космодрома Плесецк боевым войсковым расчетом в интересах Министерства обороны проведен успешный запуск ракеты-носителя «Союз-2.1Б» со спутником связи на борту.

Это уже шестой с начала года успешный старт "Союза" …