В Самарской области появится ресурс для интерактивного общения населения с правительством региона, говорится в сообщении на портале госзакупок. Тендер по определению подрядчика, который поможет запустить "электронно-коммуникационную платформу", объявил Департамент управления делами губернатора. Цена контракта - 24 миллиона рублей. Согласно техзаданию, ЭКП займется приемом и обработкой сообщений, которые будут отправлять через виртуальную сеть жители области. Система сможет проводить опросы, удовлетворять запросы граждан на участие в общественно-политической жизни, вовлекать их в решение актуальных задач соцэкономразвития и в итоге ускорит получение ответов на вопросы людей. Кроме того, на этом портале жители смогут общаться между собой, самым активным будут начислять баллы, которые впоследствии можно будет поменять на некие приятные бонусы. Кто все это организует, решат 8 декабря.
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