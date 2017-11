Торрент-трекер The Pirate Bay возобновил работу Популярный ресурс перестал функционировать 9 декабря прошлого года после полицейского рейда. Немногим позже торрент-трекер Isohunt, собрав базу The Pirate Bay, выложил ее на своем сайте. Так появился двойник закрытого ресурса.

На сегодняшний день The Pirate Bay вновь доступен по старому …