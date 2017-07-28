Заместитель министра обороны Юрий Борисов в цехах самарского завода «Кузнецов» частый гость. Именно он со стороны ведомства курирует процесс восстановления производства двигателей НК-32 для модернизированных стратегических бомбардировщиков ТУ-160. С середины 90-х предприятие занималось лишь ремонтом силовых агрегатов, но их продлять их ресурс бесконечно невозможно. Сейчас подготовка к серийному выпуску НК-32 практически вышла на финишную прямую. Причем речь идет о серьезно переработанном двигателе с улучшенными характеристиками.
Юрий Борисов, заместитель министра обороны России:
- За счет новых технологий воспроизводства, применения новых материалов, улучшатся технические параметры двигателя. Он будет экономичней на 10%, то есть дальность полета самолета будет лучше. За счет этого мы собираемся улучшить характеристики самолета в целом.
Восстановление производства дело непростое. Были проблемы и с квалифицированными специалистами, и с оборудованием. Но сейчас практически все препятствия устранены и работы вошли в запланированный график.
Выпускать обновленные двигатели, используя исключительно старые наработки невозможно, именно поэтому «Кузнецову» специально под НК-32 второго этапа пришлось серьезно модернизировать производство и осваивать новые технологии, в том числе привлекая научные институты. Кроме того для испытания двигателей для ракетоносца обновили два стенда.
Модернизированный стенд «заточен» именно под НК-32, причем, как отремонтированные, так и новые. Он уже сдан в эксплуатацию, заканчиваются его сертификационные испытания. И журналисты «ТЕРРЫ» стали первыми из самарских СМИ, увидевшими оборудование в работе. К слову, в камере сразу два двигателя - один из них создает дополнительный воздушный поток для того, чтобы максимально воссоздать условия, приближенные к «боевым».
Юрий Борисов, зам. министра обороны России:
- Если все пойдет нормально, то в этом году мы получим пять двигателей НК-32 и один в первом квартале следующего года. Это позволит осуществить поставку четырех двигателей для первого самолета фирмы Туполев на казанский завод, который мы планируем поднять в воздух в первом квартале 2018 года.
По словам Юрия Борисова, сейчас завершается подготовка контракта на 2018, 2019 и 2020-й годы на поставку министерству обороны серийных НК-32. Кроме того, в ходе визита с руководством объединенной двигателестроительной корпорации обсудили участие предприятий холдинга в программе вооружений, и планы их техперевооружения для того, чтобы без сбоев обеспечить все заказы ведомства до 2025-2027 годов.