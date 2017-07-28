ОДК испытает новый двигатель для учебно-боевых самолетов в 2019 году Сотрудники Объединенной двигателестроительной корпорации испытают новый двигатель для учебно-боевой авиации СМ-100 в 2019 году. Об этом информируют отечественные СМИ со ссылкой на пресс-службу ОДК.

Как отмечается, разработка эскизного проекта уже закончена. Наступила очередь опытно-конструкторских работ, в следующем году стартуют стендовые …