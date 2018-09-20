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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Волгаре «Калина» сбила пешехода на зебре

В Волгаре «Калина» сбила пешехода на зебре

В четверг, 20 сентября, рано утром в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе произошла авария, в которой пострадал пешеход. Примерно в 7:20 36-летний водитель «Лады Калины» ехал по улице Осетинской со стороны Академика Тихомирова в направлении Народной. В районе дома № 
20 сентября 2018, 02:15
Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким Виктора Сазонова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования родным и близким спикера губдумы Виктора Сазонова. 
 
- Для жителей региона, для всех, кто знал этого выдающегося человека, случившееся – тяжелый удар. Трудовая деятельность Виктора Федоровича неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней 
20 сентября 2018, 10:39
Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Прощание с Виктором Сазоновым состоится в субботу

Место похорон председателя Самарской губдумы Виктора Сазонова еще определяется, но известно, что они состоятся в субботу, 22 сентября. Виктор Федорович  ушел из жизни в 1:30 в четверг, 20 сентября. Напомним, что политик занимал пост председателя губдумы долгие 17 лет, с 
20 сентября 2018, 09:41
Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

Скончался председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов

В ночь на четверг, 20  сентября, после продолжительной болезни ушёл из жизни спикер Самарской губернской думы Виктор Сазонов. Известно, что он боролся с онкологическим заболеванием. Прощание с Виктором Федоровичем пройдет в Самаре в субботу.

Виктор Сазонов родился 26 ноября 1947 
20 сентября 2018, 08:53
В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо

В Самаре экстренно сел самолет: 7-месячному пассажиру стало плохо

В среду, 19 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» экстренно приземлился самолет, который не был внесен в график. На борту воздушного судна сообщением «Анапа - Екатеринбург» резко ухудшилось самочувствие семимесячного  малыша. Экипаж посадил самолет в Самаре чтобы ребенку могли помочь медики. 
20 сентября 2018, 07:22
В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В Самаре на 5 часов задержали рейс в Анталью

В воскресенье, 16 сентября, в самарском аэропорту «Курумоч» на 5 часов задержали рейс авиакомпании «Северный ветер». Воздушное судно должно было доставить пассажиров в Анталью и вылететь туда в 15:40 по местному времени. Но фактически самолет отправился в путь только в 
17 сентября 2018, 02:07
Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Самарский аэропорт купил подъемники для эвакуации неисправных самолетов

Международный аэропорт «Курумоч» купил два комплекта аварийных пневмотканевых подъемников MARS-40. Это оборудование предназначено для подъема самолетов с невыпущенными или подломленными стойками шасси для его дальнейшей эвакуации с взлетно-посадочной полосы. Высота подъема достигает 3 метров, а использовать оборудование можно в любую 
5 сентября 2018, 05:23
За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

За ремонт снесенной ураганом крыши в «Курумоче» заплатят 36 млн рублей

Объявлен тендер на ремонт и восстановление кровли международного пассажирского терминала в самарском «Курумоче». Подрядчика ищет АО УК «Аэропорты  регионов». Стоимость работ оценивается в 35,7 млн рублей, крышу должны успеть привести в порядок до 1 ноября этого года.

Напомним, что 
4 сентября 2018, 01:51
Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

Двухмесячный карантин по бешенству введен в Сызрани

В Сызрани установили карантин по бешенству. Он будет действовать до 15 июля. В этот период будут запрещены выставки животных, а также выводка и натаскивание собак. Меры приняты по инициативе сызранской городской станции по борьбе с болезнями животных. К ветеринарным последствиям 
16 мая 2018, 05:37
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
Половина самарских школ закрыта на карантин

Половина самарских школ закрыта на карантин

В Самаре из-за распространяющегося вируса гриппа на карантин закрылось больше половины школ - всего 79 учебных заведений. Причем часть из них частично - только начальные классы, а часть полностью. Все зависит от количества болеющих детей, чтобы учебный процесс был остановлен, 

13 февраля 2018, 11:20
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