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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов
В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все, кроме отвертки.
Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились …
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11 сентября 2018, 12:07
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В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда
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11 сентября 2018, 11:46
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Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию
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11 сентября 2018, 11:11
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В блогах: черви в курице!
Пользователь "ВКонтакте" Маша Медведева разместила в паблике "Подслушано | Самара" шокирующее видео «Черви в курице». «30 августа в "Пятерочке" мы купили сырые куриные ножки фирмы "Приосколье", - сообщает автор. - Через час пожарили на электропечке, сели ужинать... Кусаем - …
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8 сентября 2018, 10:46
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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
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3 сентября 2018, 03:07
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В блогах: в Самаре закрыли скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли
Самарец Александр Кочетов в "ФБ" поведал, что скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли и дегустировали мяско перед продажей клиентам, таки закрыли. "Но помещения по соседству работают, - пишет автор. - Там тоже шаверма и все такое. Думаю, крысам …
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8 августа 2018, 05:54
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В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи
Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.
"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими …
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20 июля 2018, 05:14