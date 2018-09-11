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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского районного посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

«Украли все, кроме отвертки»: в Самаре вандалы «обнесли» станции ТО для велосипедистов

В Самаре неизвестные вандалы обокрали бесплатные станции техобслуживания для велосипедистов. Злоумышленники обрезали металлические тросы, на которых висели инструменты и утащили все,  кроме отвертки.

Напомним,что совсем недавно у входов в парк имени Гагарина и Струковский сад в областной столице появились 
11 сентября 2018, 12:07
В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В Самаре 57-летний мужчина попал под поезд на улице XXII Партсъезда

В понедельник, 10 сентября, произошла трагедия на железной дороге. ЧП случилось в 10:50 на 1108 километре Куйбышевской железной дороги. На 6 пикете у станции «Стахановская» под мостом проезжей части улицы XXII Партсъезда грузовой поезд сбил мужчину. 57-летний пострадавший получил смертельные 
11 сентября 2018, 11:46
Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат: в регионе зафиксировали нулевую инфляцию

Самарастат опубликовал данные об инфляции в Самарской области. По мнению сотрудников ведомства, в августе она составила 0%, а с начала года увеличилась на 2,5%. За прошлый месяц подорожали непродовольственные товары на 0,4% и платные услуги на 0,1%. Однако представители Самарастата 
11 сентября 2018, 11:11
В блогах: черви в курице!

В блогах: черви в курице!

Пользователь "ВКонтакте" Маша Медведева разместила в паблике "Подслушано | Самара" шокирующее видео «Черви в курице». «30 августа в "Пятерочке" мы купили сырые куриные ножки фирмы "Приосколье", - сообщает автор. - Через час пожарили на электропечке, сели ужинать... Кусаем - 
8 сентября 2018, 10:46
С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка

С 15 сентября в Самаре стартует осенняя сельскохозяйственная ярмарка. В прошлом году ее не проводили из-за масштабного ремонта площади Куйбышева. Как сообщили в горадминистрации, она  будет работать в выходные каждую неделю вплоть до 25 ноября, с 08:00 до 18:00. Ярмарка 
3 сентября 2018, 03:07
В блогах: в Самаре закрыли скандально известную

В блогах: в Самаре закрыли скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли

Самарец Александр Кочетов в "ФБ" поведал, что скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли и дегустировали мяско перед продажей клиентам, таки закрыли. "Но помещения по соседству работают, - пишет автор. - Там тоже шаверма и все такое. Думаю, крысам 
8 августа 2018, 05:54
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.

"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими 
20 июля 2018, 05:14
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