3
20
32
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жители Хабаровского края попытались украсть 200 кг сахара

В Сызрани жителей Хабаровского края подозревают в краже. Полицейским сообщили, что в Южный парк станции Сызрань-1 прибыл грузовой поезд, в котором была приоткрыта створка одного из вагонов. Оперативники выяснили, что не хватает части груза. Как сообщили в Сызранском линейном отделении 
27 сентября 2018, 03:11
В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали подозреваемого в убийстве женщины, труп которой прятали в «ГАЗели»

В Тольятти задержали 27-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве. Причем, погибшей стала его собственная супруга.

По версии следствия, в начале сентября подозреваемый и его жена поссорились на почве ревности и мужчина нанес своей возлюбленной смертельные повреждения. Затем он отнес 
26 сентября 2018, 05:48
Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

Тольяттинца подозревают в убийстве жены, чей труп он 3 недели прятал в «ГАЗели»

В Тольятти завели уголовное дело по статье «Убийство». В понедельник, 24 сентября, там нашли труп 35-летней женщины, которая исчезла в начале сентября. По версии следствия, тело пролежало в кузове «ГАЗели», которую использовала семья погибшей, около трех недель. Специалисты обнаружили признаки 
26 сентября 2018, 09:43
В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

В Отрадном парень баловался с травматом и попал в прохожего

Полицейские в Отрадном задержали мужчину, который придумал опасную забаву. Он стрелял в воздух около пивного магазина и случайно задел прохожего. К правоохранителям обратился местный житель: он испугался, услышав на улице звуки стрельбы. По словам очевидцев, молодые люди, которые палили в 
24 сентября 2018, 04:26
30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

30 тысяч кустов конопли уничтожили в Сергиевском районе

В Сергиевском районе нашей области скосили 30 тысяч  кустов конопли, участок с  растениями  обнаружили около села  Калиновка. По информации регионального МВД, заросли находились в труднодоступном месте, где нельзя было использовать тяжелую технику, поэтому коноплю вырывали вручную. 
 
Кстати, за расположенными в поселении  
3 сентября 2018, 12:18
В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином

В Самаре заведено уголовное дело на бывшего сотрудника СИЗО. Он подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 14 августа мужчина приобрел для дальнейшей перепродажи 2,71 грамма героина. Однако довести до конца задуманное злоумышленник не смог, так как его 

22 августа 2018, 02:26
В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани полиция задержала банду, которая переправляла героин на пароме

В Сызрани предъявлено обвинение этнической группе, участников которой подозревают в сбыте героина. Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков узнали, что некие злоумышленники поставляли героин в Сызрань через паромную переправу и затем торговали им через тайники-закладки.

Во время проверки 
14 августа 2018, 02:07
В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили поле конопли площадью 750 кв. метров

В Чапаевске уничтожили целое поле дикорастущей конопли. Городская прокуратура и антинаркотическая комиссия администрации Чапаевска во время проверки нашли очаг произрастания дикорастущей конопли площадью 750 кв. м. По расчетным данным, на этом отрезке земли находилось 12 тысяч растений массой 486 кг. 
8 августа 2018, 10:22
В США провели 5 краш-тестов автомобилей Ford

В США провели 5 краш-тестов автомобилей Ford

Краш-тесты автомобилей американской компании Ford закончились полным уничтожением машин. Испытания проведены в США представителями института безопасности на дорогах (IIHS). «Форд» предоставил им пять машин. Сообщается, что одна из них – новая, представить автолюбителям её планируют только через некоторое время. Весь 

25 июля 2016, 10:48
Более 4 тонн польских яблок и турецких томатов уничтожили в Самаре

Более 4 тонн польских яблок и турецких томатов уничтожили в Самаре

В Самаре обнаружены запрещенные для ввоза в Россию овощи и фрукты. На одной из самарских овощных баз - на улице Олимпийской, сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили полторы тонны польских яблок и почти 3 тонны турецких томатов. В соответствии с требованием 
21 марта 2016, 05:27
85-летняя австрийка уничтожила 1 млн евро, стремясь отомстить родственникам

85-летняя австрийка уничтожила 1 млн евро, стремясь отомстить родственникам

Неожиданный сюрприз приготовила для своих родственников 85-летняя жительница Австрии. Стремясь отомстить им за какую-то давнюю обиду, старушка перед смертью искромсала на мелкие кусочки все свои сбережения – 950 тысяч евро. Уже после кончины пожилой женщины этот дорогой «серпантин» вперемешку с 
6 ноября 2015, 08:56
В Самарской области трактор раздавил почти 3 тонны санкционных яблок

В Самарской области трактор раздавил почти 3 тонны санкционных яблок

Сотрудники Самарской таможни наведались с проверкой на овощную базу областной столицы и нашли там санкционные продукты. Было изъято около трех тонн яблок. Товар хранился в коробках от бананов, на которых не указали страну-производителя. Таких упаковок насчитали 114 общим весом более 
2 октября 2015, 11:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх