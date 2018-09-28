28 сентября в Самаре уничтожат 97 килограммов наркотиков. Эти запрещенные вещества были изъяты в рамках расследования уголовных дел в 2014-2018 годах. После их рассмотрения в судах к различным тюремным срокам были приговорены 58 преступников. Во время процессов изъятые вещества проходили в качестве доказательств вины злоумышленников.
Среди подлежащих уничтожению наркотиков имеются героин, марихуана, гашиш, амфетамин, кокаин, а также синтетические вещества.
Уничтожать наркотики будут в доменных печах АО «Арконик СМЗ».
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