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В Самарской области введут дневной «тихий час»
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6 декабря 2018, 05:55
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Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц
В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.
За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные …
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6 декабря 2018, 05:05
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«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки
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6 декабря 2018, 04:13
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Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»
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6 декабря 2018, 03:36
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В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила
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6 декабря 2018, 03:06
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Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств
Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств.
В перечень жизненно …
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4 декабря 2018, 11:53
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Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ
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28 ноября 2018, 04:19
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Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ
Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных …
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28 ноября 2018, 08:10
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В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости
Самарская область заняла 24-е место в рейтинге трезвости российских регионов. Результаты исследования опубликовал портал федерального проекта «Трезвая Россия». При ранжировании субъектов использовались шесть базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число …
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27 ноября 2018, 12:25
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В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей
В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, …
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5 октября 2018, 09:17
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В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа
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17 сентября 2018, 09:00
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Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани
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6 сентября 2018, 10:35
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии
В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.
Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить …
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27 ноября 2017, 06:15
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Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно
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12 июля 2017, 04:37
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Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза
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16 мая 2017, 10:54
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Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком
Ученые из Новосибирского института ядерной физики создали принципиально новый прибор для борьбы с раковыми заболеваниями. Аппарат может разрушать онкообразования нейтронным излучением, при этом уровень получаемой больным радиации гораздо меньше, чем при традиционном облучении.
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30 марта 2017, 02:25