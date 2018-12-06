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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В Самарской области введут дневной «тихий час»

В четверг, 6 декабря, депутаты Самарской губдумы одобрили в первом чтении изменения, которые собираются внести в региональный «закон о тишине». Сейчас шуметь в жилых домах запрещено с 22:00 до 08:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Теперь в выходные 
6 декабря 2018, 05:55
Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

Росгвардия получила 21 машину для патрулирования самарских улиц

В четверг, 6 декабря, в подразделения вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области на площади Славы были торжественно переданы автомобили для патрулирования улиц. Всего поступила 21 машина.

За 11 месяцев вневедомственная охрана пресекла 1353 преступления, по которым завели уголовные 
6 декабря 2018, 05:05
«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

«Офис на сетях водоснабжения»: в Самаре не могут вернуть воду в 7 домов из-за незаконной постройки

В областной столице не могут вернуть холодную воду жителям семи домов. 4 декабря произошла коммунальная авария около дома №235а по Советской Армии, где вода выходила из земли после порыва водовода диаметром 500 миллиметров. По технологическим причинам 5 декабря жителей семи 
6 декабря 2018, 04:13
Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

Стадион «Самара Арена» готовят к матчу с «Ростовом»

На стадионе «Самара Арена» полным ходом идет подготовка к игре 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом». Матч запланирован на 8 декабря и стартует в 13:30. Он будет заключительным в этом году для самарских «Крыльев Советов». В тренировках команды участвуют все 
6 декабря 2018, 03:36
В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В Самаре грузовик сбил 90-летнюю старушку: женщина выжила

В среду, 5 декабря, произошла авария с пострадавшими в областной столице. В 14:00 47-летний водитель большегруза MAN ехал задним ходом по прилегающей территории улицы Краснодонской со стороны проспекта Кирова в направлении Воронежской.

Напротив дома № 70 по Краснодонской шофер 
6 декабря 2018, 03:06
Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Эксперты предсказывают увеличение стоимости лекарств

Правительство Российской Федерации приняло новую методику ценообразования на жизненно необходимые лекарства, пишет РБК. Стоимость некоторых зарубежных препаратов может снизиться уже в 2019 году после проведения перерегистрации. Однако производители могут нивелировать падение цен за счёт увеличения стоимости других лекарств. 

В перечень жизненно 

4 декабря 2018, 11:53
Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

Заражаются чаще: 8,6 тыс. самарцев заболели гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе резко выросла. С 19 по 25 ноября в в Самарской области заразились более 8,6 тысячи человек, в то время как за предыдущую неделю -  всего 7,7 тысячи. В областной столице число 
28 ноября 2018, 04:19
Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Проблемы диверсификации оборонно-промышленного комплекса обсудили в СамГМУ

Во вторник продолжил свой рабочий визит в Самару депутат Государственной думы и первый вице-президент Союза Машиностроителей России Владимир Гутенев. В медицинском университете он провел выездное заседание комиссии Госдумы по развитию оборонно-промышленного комплекса. Главной темой стало взаимодействие этой отрасли и научно-образовательных 
28 ноября 2018, 08:10
В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости

В лидеры не попала: Самарская область стала 24-й в рейтинге трезвости

Самарская область заняла 24-е место в рейтинге трезвости российских регионов. Результаты исследования опубликовал портал федерального проекта «Трезвая Россия». При ранжировании субъектов использовались шесть базовых критериев: число умерших от отравления алкоголем; количество больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм; число 
27 ноября 2018, 12:25
В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В Сызрани пациент «под кайфом» размахивал ножом и пугал врачей

В ночь на четверг, 4 октября, к полицейским в Сызрани обратились врачи из городской больницы. Они рассказали, что 22-летний мужчина ведет себя неадекватно, размахивает ножом. По всей видимости, устроивший дебош пациент находился под воздействием наркотиков. Прибывшие в медучреждение силовики установили, 
5 октября 2018, 09:17
В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В Тольятти врачи скорой пытались спасти женщину, упавшую с 14 этажа

В выходные к медикам из Автограда поступил сложный пациент. В субботу, 15 сентября, примерно в 23:00, с большой  высоты упала женщина. По предварительной информации, она рухнула вниз с 14 этажа дома по улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе. Пострадавшей около 
17 сентября 2018, 09:00
Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Буйный пациент чуть не избил врачей в Сызрани

Утром, 6 сентября в Сызрани местные медики едва не стали жертвами буйного местного жителя. Пациенты поликлиники на улице Советской заметили мужчину, лежавшего без сознания на асфальте и вызвали «скорую». Когда приехавшие на место врачи попытались оказать пострадавшему помощь, он накинулся 
6 сентября 2018, 10:35
Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии

В понедельник в Тольятти заработал Центр позитронно-эмиссионной томографии. Его открыли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, заместитель председателя правления "Роснано" Владимир Аветисян и генеральный директор компании «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова. 

Когда-то В Поволжье больному с подозрением на онкологическое заболевание для того чтобы получить 

27 ноября 2017, 06:15
Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

Каждый четвертый самарец приходит к онкологу слишком поздно

В Самарской области каждый четвертый пациент впервые приходит к онкологу уже на запущенной стадии. Это ведет к тому, что регион занимает лидирующие позиции в стране не только по количеству больных раком, но и по смертности. Можно ли обезопасить себя от 

12 июля 2017, 04:37
Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Смертельная статистика: 23% онкобольных в Самарской области умирают в первый год после постановки диагноза

Всего в прошлом году с учетом ранее заболевших рак стал причиной смерти около 6,5 тысяч жителей региона. Чаще всего злокачественные новообразования находят на коже. На втором месте - рак толстой и прямой кишки, на третьем - опухоль молочных желез. По 

16 мая 2017, 10:54
Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком

Новосибирские ученые создали уникальный прибор для борьбы с раком

Ученые из Новосибирского института ядерной физики создали принципиально новый прибор для борьбы с раковыми заболеваниями. Аппарат может разрушать онкообразования нейтронным излучением, при этом уровень получаемой больным радиации гораздо меньше, чем при традиционном облучении.
Эксперты говорят, что прибор заинтересует, в частности, 

30 марта 2017, 02:25
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