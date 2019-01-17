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Материалы по теме:

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи

В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, 
17 января 2019, 02:18
В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской

В четверг, 17 января, примерно в 11:00 в одном из домов в садово-дачном кооперативе «Авиатор» на улице Алма-Атинской нашли тела трех мужчин. Сразу же началась доследственная проверка. По предварительным данным, мужчины ремонтировали дом, в котором был установлен бензогенератор. Как сообщили 
17 января 2019, 02:00
В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге

В Тольятти спасатели эвакуировали двух рыбаков со льда на берег Волги. Выяснилось, что двое мужчин отправились рыбачить на участке, который находится напротив поселка Луначарский. Туда они добрались на мотособаке, но, когда нужно было уезжать домой, любители активного отдыха попали в 
17 января 2019, 01:29
Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером

Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики 
17 января 2019, 01:02
Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба

Следственный отдел по Автозаводском району Тольятти завел уголовное дело в отношении 30-летней местной жительницы. Ее подозревают в организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, в прошлом году женщина организовала и проводила азартные игры на специальном оборудовании в нежилом 
17 января 2019, 12:39
На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал

На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал

В Самаре образовался очередной провал на дороге: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возникла большая яма, из которой валит пар. Как рассказали «ТЕРРЕ» очевидцы, сейчас движение в этом районе затруднено, образовалась большая пробка. По данным администрации Промышленного района, на подающем 
17 января 2019, 10:43
Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. 
 
- Цель встречи - детально разобраться в конфликте между учителем биологии и 
17 января 2019, 09:54
Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление

Стало известно, что в ночь со среды на четверг жителям домов в Кировском районе придется столкнуться с неудобствами - в их квартирах может быть прохладно. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, в зданиях, расположенных в границах улицы Стара-Загора, 
16 января 2019, 04:45
Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной

Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный 
15 января 2019, 05:08
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