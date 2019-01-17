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В Самаре объединятся областная и городская станции скорой помощи
В Самарской области наметился тренд на объединение и укрупнение медицинских учреждений. Этот вопрос обсудили сегодня на заседании комитета по здравоохранению Самарской губернской думы. К больнице им. Пирогова будет присоединена городская больница номер 8. Объединятся областная и городская станции скорой помощи, …
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17 января 2019, 02:18
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В Самаре нашли трупы трех мужчин на Алма-Атинской
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17 января 2019, 02:00
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В Тольятти рыбаков на мотособаке вытащили из наледи на Волге
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17 января 2019, 01:29
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Отопление жителям 10 микрорайона обещают вернуть сегодня вечером
Стало известно, когда будет восстановлено теплоснабжение в 10 микрорайоне Самары. Напомним, что коммунальная авария коснулась жителей около 30 жилых домов по улицам Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева. На подающем трубопроводе диаметром 500 мм в районе пересечения Стара-Загоры и Ново-Вокзальной нашли повреждение, энергетики …
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17 января 2019, 01:02
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Тольяттинку подозревают в организации игорного клуба
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17 января 2019, 12:39
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На пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возник провал
В Самаре образовался очередной провал на дороге: на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загоры возникла большая яма, из которой валит пар. Как рассказали «ТЕРРЕ» очевидцы, сейчас движение в этом районе затруднено, образовалась большая пробка. По данным администрации Промышленного района, на подающем …
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17 января 2019, 10:43
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Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей
Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся.
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17 января 2019, 09:54
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Станет прохладнее: ночью в домах по проспекту Кирова и Стара-Загоре отключат отопление
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16 января 2019, 04:45
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Тепло подается в штатном режиме: в Самаре закончен ремонт на Ново-Вокзальной
Во вторник, 15 января, по данным на 15:00 в областной столице энергетики устранили технологическое нарушение в работе теплосети на улице Ново-Вокзальной, демонтировав изношенный участок трубы и установив вместо него новый. По данным «ПТС», для потребителей Промышленного района Самары обеспечили штатный …
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15 января 2019, 05:08