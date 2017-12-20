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В Самарской области закрыли три пристани
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30 октября 2017, 07:05
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С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов
С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" …
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28 августа 2017, 10:35
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В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов
Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.
Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В …
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18 июня 2017, 02:42
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В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге
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6 июня 2017, 03:15
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Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани
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24 мая 2017, 07:03
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Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам
Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
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15 мая 2017, 09:03
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Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное
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15 сентября 2016, 05:50