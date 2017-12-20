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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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В Самарской области закрыли три пристани

В Самарской области закрыли три пристани

Три пристани – Шелехметь, Винновка и Нижний пляж на зиму закрыли в Самаре. Информация об этом опубликована на сайте перевозчика – компании «Самарское речное пассажирское предприятие». На следующей неделе – 7 ноября запланировано закрытие еще двух речных «остановок» - в 

30 октября 2017, 07:05
С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября в Самаре изменится расписание пригородных речных маршрутов

С 4 сентября 2017 "Самарское речное пассажирское предприятие" вводит изменения в расписание речных пассажирских теплоходов.
Теплоходы станут ходить по Волге в различных направлениях реже, чем летом.
Новое расписание речного транспорта в Самаре
Самара - Проран - Рождествено
Ежедневно (словом "Проран" 
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В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

В Самаре два «омика» сняли с пассажирских маршрутов

Самарское речное пассажирское предприятие вывело из эксплуатации два теплохода «Ом-142» и «Ом-338». Последний сейчас находится на ремонте, передает 63.ru.

Вывод «омиков» вынудил СРПП использовать скоростной флот на маршрутах, на которых по традиции задействованы суда с большим водоизмещением. В 
18 июня 2017, 02:42
В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

В Самаре из-за плохой погоды отменили скоростные рейсы по Волге

С 6 июня в Самаре изменился график работы скоростных судов «Восход». Причина – ухудшение погодных условий, сообщило Самарское речное пассажирское предприятие. Рейсы по маршруту Самара – Ширяево вообще отменили.

Из Самары в Тольятти «Восходы» будут ходить по понедельникам, пятницам, субботам и 

6 июня 2017, 03:15
Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Круизные теплоходы начнут останавливаться в Сызрани

Сызранский порт начнет принимать круизные теплоходы. Об этом говорится в сообщении на сайте департамента туризма Самарской области.
 
«В тестовом режиме предполагается реализация данного проекта в 2017 году, а в 2018 году планируется его включение в регулярное расписание движения круизных 

24 мая 2017, 07:03
Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцев приглашают на бесплатные экскурсии по теплоходам

Самарцы получат возможность бесплатно посетить четыре теплохода. Первая экскурсия пройдет сегодня, 15 мая, в 17-00. Гостей будет ждать теплоход «Дмитрий Фурманов».
Посетители смогут только пройтись по палубам и заглянуть во внутренние помещения корабля. Они осмотрят каюты и познакомятся с персоналом 

15 мая 2017, 09:03
Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное

Изменилось расписание теплоходов Самара - Зольное

На сайте Самарского речного пассажирского предприятия появилось обновленное расписание по маршруту Самара-Зольное. Теперь на этом пригородном маршруте теплоходы будут отправляться от речного вокзала вверх по течению в 8:30 минут утра и в 17:30. Обратно предусмотрен только один рейс в 2 
15 сентября 2016, 05:50
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