|
Шесть боевых патронов изъяли у тольяттинца
|
16 августа 2018, 12:29
|
Самарские власти пытаются ускорить возведение моста в селе Климовка
Областные чиновники пытаются форсировать строительство моста около Климовки: региональный Минтранс отправил в Росавтодор пакет документов. Заявка должна участвовать в отборе проектов, которые реализуются в рамках концессионных соглашений.
Напомним, что мост через Волгу в районе села Климовка получил положительное заключение …
|
16 августа 2018, 11:26
|
В Самаре перекроют движение на пересечении Вольской и Ново-Вокзальной
|
16 августа 2018, 10:49
|
До конца недели все недочёты в Струковском саду в Самаре должны устранить
Сейчас компания-подрядчик, которая проводила капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты по гарантии. Об этом стало известно во время выездного совещания главы Самары Елены Лапушкиной.
По словам представителя подрядчика, установили причину протечки крыши над летней верандой, и после этого был …
|
16 августа 2018, 10:04
|
В Самаре на 15 библиотек подали в суд из-за долгов за капремонт
В Самаре с 15 библиотек пытаются выбить долги за капремонт. Региональный Фонд капремонта направил в арбитраж 15 исков к «Самарской муниципальной информационно-библиотечной системе». Оператор пытается заставить библиотеки, расположенные в жилых домах, погасить задолженности за капитальный ремонт. Если сложить сумму по …
|
9 августа 2018, 03:09
|
Руководитель Фонда капремонта Самарской области не признает свою вину и настаивает на домашнем аресте
В эти минуты в Самарском районном суде областной столицы продолжается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора некоммерческой организации «Региональный оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта Самарской области»» Михаила Архипова. Громкий скандал разгорелся в среду, 1 августа. Господина …
|
2 августа 2018, 04:27
|
Капитальная дыра: Генпрокуратура выявила тысячи нарушений в программах капремонта
Генпрокуратура впервые осуществила проверку в сегменте капремонта жилых домов. О ее результатах "Известия" проинформировал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
|
3 октября 2017, 12:18
|
Фонд капремонта остался без кредита
Очередная попытка регионального фонда капитального ремонта получить кредит на 1 миллиард 800 миллионов рублей провалилась. Деньги собирались потратить на выполнение капремонта многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению в 2018 году чемпионата мира по …
|
5 июля 2017, 04:10