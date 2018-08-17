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Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования

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АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»

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Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию

В эти минуты на площади Славы в Самаре проходит открытие 50-го чемпионата мира Международного совета военного спорта по плаванию.

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83-летний пловец из Самарской области хочет доплыть до рекорда Гиннеса

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Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира

Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира

Новокуйбышевская спортсменка Ирина Кривоногова стала двукратным призером первенства мира по плаванию, которое состоялось в американском Индианаполисе. Участвовало более 600 спортсменов из 93 стран: девушки от 14 до 17 лет, юноши от 15 от 18 лет. Ирина Кривоногова взяла две медали 
30 августа 2017, 09:05
Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях

Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях

В башкирском Салавате прошел турнир спортсменов-инвалидов всех категорий и первый этап Кубка России среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В числе 22 полученных наград самарских спортсменов 9 – золотых.
Турнир на призы олимпийского чемпиона Вениамина Таяновича проводится ежегодно. В нем участвуют 

8 ноября 2016, 06:38
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