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Стоимость колеса обозрения в парке Гагарина завысили в 2,5 раза
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17 августа 2018, 11:41
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25-летний парень упал с высоты 7 этажа в Сызрани
В субботу, 18 августа, произошла трагедия на Монгоре в Сызрани. Примерно в 17:00 на козырек подъезда дома № 10 по улице Звездная рухнул молодой человек. 25-летний парень получил серьезные травмы и скончался до приезда врачей, пишет «Маленькая Сызрань».
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19 августа 2018, 11:19
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Медики из Тольятти попросили снизить НДС для производителей медоборудования
Кадровые вопросы, проблемы привлечения инвестиций, снижения НДС на отдельные виды высокотехнологичной продукции и многое другое обсудили на встрече молодежного актива Самарской области с депутатом Госдумы, первым вице-президентом СОюзМаш России Владимиром Гутеневым.
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17 августа 2018, 10:51
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АСВ оспаривает крупные сделки «АктивКапитал Банка»
«Агентство по страхованию вкладов» оспаривает крупные сделки лишенного лицензии и признанного несостоятельным самарского «АктивКапитал Банка». Согласно сообщению на портале единого федерального реестра сведений о банкротстве, АСВ, как конкурсный управляющий, потребовало признать недействительной уступку АКБ права требования по кредиту на сумму …
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17 августа 2018, 10:33
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Видео: в Самаре торжественно открылся 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта по плаванию
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17 августа 2018, 12:57
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83-летний пловец из Самарской области хочет доплыть до рекорда Гиннеса
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29 июля 2018, 11:40
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Пловчиха из Новокуйбышевска выиграла две медали на первенстве мира
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30 августа 2017, 09:05
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Самарские пловцы завоевали 22 медали на Всероссийских соревнованиях
В башкирском Салавате прошел турнир спортсменов-инвалидов всех категорий и первый этап Кубка России среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
В числе 22 полученных наград самарских спортсменов 9 – золотых.
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8 ноября 2016, 06:38