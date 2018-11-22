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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста

В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м. 
 
- В настоящий момент в работе находится 150 кв.м., из которых 
22 ноября 2018, 11:19
На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов

Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников 
22 ноября 2018, 10:52
На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей

Самарский РКЦ «Прогресс» со второго квартала 2019 года сделает штатными особые меры контроля при сборке ракет-носителей, введенные после аварии «Союза-ФГ». Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов. По его словам, «в настоящее время сборка всех пакетов идет по отдельному техническому 
22 ноября 2018, 10:27
В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции

Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории. 
 
Военная полиция - одна из самых 
22 ноября 2018, 10:17
Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев

Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев

В среду, 7 ноября, путем тайного голосования был выбран новый ректор для Самарского государственного университета путей сообщения. Должность занял профессор кафедры «Электрический транспорт» Иван Андрончев. Напомним, что он исполнял обязанности ректора образовательного учреждения до ноября 2013 года.

За него 
8 ноября 2018, 09:53
В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе

В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности

Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к 
24 октября 2018, 07:38
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты. 
 
Людмила Серых работает старшим методистом Центра развития образования Самары. Почетную грамоту ей вручают за 
5 октября 2018, 10:27
В Самаре с 20 по 22 февраля состоится традиционный футбольный турнир на призы

В Самаре с 20 по 22 февраля состоится традиционный футбольный турнир на призы "ТЕРРЫ" среди юношей 12-13 лет

Молодые игроки получают бесценный опыт, тренеруя свои спортивные навыки. А на лучших из них по итогам игр могут обратить внимание ведущие футбольные клубы. Сегодня на стадионе "Чайка" прошла первая игра турнира. Событие приурочено ко Дню защитника Отечества.

Гали Гумеров, председатель оргкомитета 

20 февраля 2018, 05:57
В Самаре прошел XXI футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА»

В Самаре прошел XXI футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА»

В честь дня защитника Отечества в Самаре прошел традиционный, 21-й футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА». Для многих юных спортсменов он становится стартом профессиональной карьеры. И на этот раз страсти на поле кипели совсем не детские.

Мальчишкам всего по 10-11 лет, 

28 февраля 2017, 08:42
В Самаре пройдет баскетбольный турнир Samara Open – 2016 памяти Юрия Тюленева

В Самаре пройдет баскетбольный турнир Samara Open – 2016 памяти Юрия Тюленева

Городская администрация Самары объявила о проведении баскетбольного турнира Samara Open – 2016.  Он посвящен памяти Юрия Тюленева и пройдет 4 сентября 2016 года на площади Куйбышева. Этот турнир седьмой по счету. Соревнования проходят на баскетбольных площадках 3x3.

Помимо спортсменов из Самарской 

26 августа 2016, 05:14
«ТЕРРА» определила лучшего гроссмейстера компании

«ТЕРРА» определила лучшего гроссмейстера компании

Закончился стартовавший 20 июня шахматный турнир телерадикомпании «ТЕРРА». В финал внутрикорпоративного шахматного чемпионата «ТЕРРЫ» вышли представитель технической службы Андрей Серов и директор радиовещания по программной политике Дмитрий Кузнецов. После захватывающего сражения сильнейших игроков звание главного гроссмейстера телерадиокомпании «ТЕРРА» получил Андрей 
13 июля 2016, 02:43
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