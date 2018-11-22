В честь дня защитника Отечества в Самаре прошел традиционный, 21-й футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА». Для многих юных спортсменов он становится стартом профессиональной карьеры. И на этот раз страсти на поле кипели совсем не детские.

Мальчишкам всего по 10-11 лет, …