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В Самаре нашли старинные ножницы и монеты при раскопках у Фрунзенского моста
В историческом центре областной столицы продолжаются археологические раскопки. Работы ведутся на участке, отведенном под строительство Фрунзенского моста через реку Самара. Специалисты нашли остатки культурного слоя на территории 400 кв.м.
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22 ноября 2018, 11:19
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На преподавателя Самарского университета завели дело из-за прогулов
Советский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело в отношении преподавателя юридического факультета Самарского национального исследовательского университета. Эту даму подозревают в мошенничестве и служебном подлоге. По версии следствия, в марте этого года женщина внесла в табель учета использования рабочего времени сотрудников …
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22 ноября 2018, 10:52
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На самарском «Прогрессе» сделают штатными особые меры при сборке ракет-носителей
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22 ноября 2018, 10:27
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В Самарской области прошли самые крупные сборы военной полиции
Утренняя тишина под Самарой накануне была нарушена оглушительными взрывами, стрельбой из автоматического оружия и рокотом двигателей тяжелых машин. На Рощинском полигоне собрались военные полицейские со всей страны, чтобы провести самые масштабные учения в своей истории.
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22 ноября 2018, 10:17
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Новым ректором СамГУПС стал Иван Андрончев
В среду, 7 ноября, путем тайного голосования был выбран новый ректор для Самарского государственного университета путей сообщения. Должность занял профессор кафедры «Электрический транспорт» Иван Андрончев. Напомним, что он исполнял обязанности ректора образовательного учреждения до ноября 2013 года.
За него …
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8 ноября 2018, 09:53
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В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности
Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к …
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24 октября 2018, 07:38
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений
В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты.
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5 октября 2018, 10:27
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В Самаре с 20 по 22 февраля состоится традиционный футбольный турнир на призы "ТЕРРЫ" среди юношей 12-13 лет
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20 февраля 2018, 05:57
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В Самаре прошел XXI футбольный турнир на призы телерадиокомпании «ТЕРРА»
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28 февраля 2017, 08:42
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В Самаре пройдет баскетбольный турнир Samara Open – 2016 памяти Юрия Тюленева
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26 августа 2016, 05:14
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«ТЕРРА» определила лучшего гроссмейстера компании
Закончился стартовавший 20 июня шахматный турнир телерадикомпании «ТЕРРА». В финал внутрикорпоративного шахматного чемпионата «ТЕРРЫ» вышли представитель технической службы Андрей Серов и директор радиовещания по программной политике Дмитрий Кузнецов. После захватывающего сражения сильнейших игроков звание главного гроссмейстера телерадиокомпании «ТЕРРА» получил Андрей …
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13 июля 2016, 02:43