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Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи

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Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре

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150 самарских дорог обновят к ЧМ-2018 в этом году

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Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»

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Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах

По данным ГИБДД, с начала 2017 года в Самаре произошло более 200 ДТП. В большинстве случаев нештатные ситуации на дорогах возникали из-за их неудовлетворительного состояния, отмечают в Госавтоинспекции. На улице Олимпийской обнаружили выбоины, которые достигают в ширину трех метров. За 
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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью

В Самаре капитальный ремонт площади Куйбышева и 4 прилегающих к ней скверов обойдется городскому бюджету в 243 миллиона рублей.

Соответствующий лот размещён на портале госзакупок. Кроме ремонта покрытия в рамках контракта подрядчик должен привести в порядок поливочный водовод, сети связи и 

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Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»

Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда 
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Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

Появилось видео гигантской пробки в Тольятти

В тольяттинском паблике в соцсети появилось сообщение о гигантской пробке. Один из водителей снял видео на регистратор своего автомобиля.
«Ситуация по ГЭС в направлении Москвы. Фуры стоят от ж/д моста», - сообщил пользователь, опубликовавший ролик.

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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе

В понедельник, 13 января, очевидцы сообщили о ДТП на Волжском шоссе в Самаре. В социальной сети опубликованы фотографии.

«Авария после кольца в сторону управленческого, пробка от кольца», - указано в комментарии.

Судя по снимку, в результате ДТП повреждены 
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Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре

В социальных сетях появилось фото «мертвой пробки» в Самаре, образовавшейся на кольце улицы Антонова-Овсеенко и Советской Армии во вторник, 24 января. Примерно в 16:30 там столкнулись «КамАЗ», ехавший в направлении телецентра, и трамвай №23, следовавший в сторону улицы XXII Партсъезда. 
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта

Сегодня, 22 января, на участке магистрали М-5 «Урал» между Самарой и Тольятти случился настоящий транспортный коллапс из-за ДТП. Как пишет 63.ru, фуру развернуло под мостом, который расположен после поворота на Курумоч. Машина практически полностью перекрыла часть дороги по направлению в 
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