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Эксклюзивное фото ремонта набережной у Ладьи
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11 апреля 2017, 11:19
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Появилось расписание электричек на время ремонта Южного моста в Самаре
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10 апреля 2017, 11:00
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150 самарских дорог обновят к ЧМ-2018 в этом году
Реконструкция транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу будет завершена к декабрю 2017 года. Об этом заявил губернатор Самарской области Николай Меркушкин на итоговой расширенной коллегии министерства транспорта страны. Было отмечено, что часть важных объектов в эксплуатацию уже введена, например, …
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7 апреля 2017, 06:22
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Федеральный центр готов выделить деньги на строительство новой магистрали в Самаре
Сегодня появилась информация, что федеральный центр готов профинансировать строительство магистрали «Центральная» в Самаре. Правда, только в случае, если деньги также выделят из региональной казны и найдут частных инвесторов. Последние должны будут вложить не менее 15% от общей суммы. Предварительно весь …
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7 апреля 2017, 05:04
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Появилась новая транспортная схема на время ремонта Южного моста и «Авроры»
Мэрия Самары опубликовала новую транспортную схему на время ремонта Южного моста и путепровода «Аврора». Несущие конструкции сооружений, дорогу, тротуары, мостовое полотно и пролетные строения планируют отремонтировать до 1 ноября 2017 года. Сейчас идут подготовительные работы. В середине следующей недели движение …
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7 апреля 2017, 09:11
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Сотрудники ГИБДД измерили ямы на самарских дорогах
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5 апреля 2017, 10:47
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Ремонт площади Куйбышева в Самаре должны завершить осенью
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4 апреля 2017, 11:53
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Фото в блогах: «Улица Октябрьская в селе Приволжье»
Самарец Олег Комельков в "ВК" поведал, как сейчас выглядит улица Октябрьская в селе Приволжье. «Грязевая каша, огромные лужи, почти полное отсутствие твердой поверхности. Именно по таким дорогам дети каждый день добираются в школу, а родители - на работу. Сюда …
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31 марта 2017, 07:41
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Появилось видео гигантской пробки в Тольятти
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31 марта 2017, 04:15
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В Самаре из-за массового ДТП возникла пробка на Волжском шоссе
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13 февраля 2017, 11:17
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Появилось фото «мертвой пробки» в Самаре
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25 января 2017, 12:13
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Под Курумочем фуру развернуло под мостом: дорога на Самару полностью перекрыта
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22 января 2017, 03:12