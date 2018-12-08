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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе

В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. 
 
- Результаты 
9 декабря 2018, 08:07
В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев

В воскресенье, 9 декабря, в областной столице произошла очередная автоавария на трамвайных путях. ДТП случилось на улице Пензенской. По словам очевидцев, водитель иномарки «Сузуки» не сумел справиться с управлением, выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с «Мицубиси» и 
9 декабря 2018, 07:43
В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий

Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, 
7 декабря 2018, 11:45
В блогах: битва за сахар в

В блогах: битва за сахар в "Ашане"

Блогер ruben4eg163  поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены 
8 декабря 2018, 09:39
Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами

Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу 
7 декабря 2018, 08:15
В Самаре распределяют свободные места в детсадах

В Самаре распределяют свободные места в детсадах

Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо 
5 декабря 2018, 10:30
Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки

В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости 
4 декабря 2018, 01:59
В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе

Неприятная история произошла недавно в Сызрани. 1 декабря местная жительница вызвала машину от одного из таксомоторных парков. Машина была быстро назначена и прибыла оперативно, в течение трех минут. Но семья ехала с маленьким ребенком и пассажиры задержались. Клиенты шли к 
4 декабря 2018, 09:10
Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей

В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.

Искусственное 
21 ноября 2018, 11:47
В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции

В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета. 
 
Начальник Тольяттинского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов работает в органах 
9 ноября 2018, 11:30
«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства

«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства

4 ноября отмечается один из главных государственных праздников.
4 ноября 2018, 11:50
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