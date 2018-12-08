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«Пьяный и за рулем «Делимобиля»: в Самаре задержали стоматолога подшофе
В ночь на воскресенье, 9 декабря, в Самаре сотрудники полка ДПС задержали очередного нетрезвого водителя, управлявшего арендованной машиной. По предварительным данным, за рулем «Делимобиля» сидел известный самарский стоматолог. Как пишут охотники на нарушителей, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения.
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9 декабря 2018, 08:07
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В ДТП с двумя иномарки и маршруткой пострадали двое самарцев
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9 декабря 2018, 07:43
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В блогах: 97% самарцев не волнует проблема сноса исторических зданий
Самарский архитектор Дмитрий Орлов отреагировал на сообщение, что 97 процентов жителей Самары вообще не волнует проблема сноса исторических зданий в центре города. "Все это очень похоже на мои впечатления от общения с согорожанами. Но не на мои собственные предпочтения, …
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7 декабря 2018, 11:45
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В блогах: битва за сахар в "Ашане"
Блогер ruben4eg163 поведал, что в "Ашане" якобы смели с поддона весь сахар. "Победный клич счастливчика, урвавшего последний килограмм, слышался на 9-й кассе. Судя по рваным пакетам, грызлись за каждый грамм. Или дегустировали? Что случилось? С нового года поднимаются цены …
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8 декабря 2018, 09:39
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Игрушечный вопрос: елку на площади Кирова украсят старыми шарами
Игрушечное недоразумение... В Самаре потратят 1 млн 400 тысяч рублей на новогодние шары и елочные макушки для праздничного комплекса на площади Куйбышева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Подрядчика искало муниципальное "Агентство социально-значимых культурных и спортивных мероприятий". Согласно протоколу …
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7 декабря 2018, 08:15
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В Самаре распределяют свободные места в детсадах
Сегодня, 5 декабря, в Самаре проходит очередное распределение свободных мест в детсадах города. Родителям напоминают, что для успешного зачисления ребенка необходимо проверять и уточнять информацию, размещенную в информационной системе «Автоматизированная система управления региональной системой образования». В случае обнаружения неточностей необходимо …
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5 декабря 2018, 10:30
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Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани
5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».
Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого …
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5 декабря 2018, 10:14
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В Южном городе 10-летняя школьница оказалась под колесами иномарки
В понедельник, 3 декабря, в ДТП в Самаре пострадал 10-летний ребенок. Вечером в 17:35 27-летний водитель иномарки «Рено Логан» сбил девочку-школьницу на Николаевском проспекте в микрорайоне Южный город. По информации регионального главка полиции, пострадавшая пересекала проезжую часть вне зоны видимости …
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4 декабря 2018, 01:59
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В Сызрани таксист «кинул» семью с двухлетним малышом на морозе
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4 декабря 2018, 09:10
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Елка на площади Куйбышева в Самаре обойдется в 3 млн рублей
В этом году новогодняя елка на площади Куйбышева обойдется городскому бюджету в 3 млн рублей, это следует из сообщения на портале госзакупок. Итоги соответствующего конкурса подвело муниципальное "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий" при мэрии города.
Искусственное …
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21 ноября 2018, 11:47
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В Самарской области свой профессиональный праздник отметили сотрудники полиции
В преддверии профессионального праздника сотрудников органов внутренних дел, который традиционно отмечается в России 10 ноября, в столице 63-го региона наградили наиболее отличившихся полицейских. Торжественные мероприятия прошли в Самарском театре оперы и балета.
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9 ноября 2018, 11:30
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«ТЕРРА» поздравляет с Днем народного единства
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4 ноября 2018, 11:50