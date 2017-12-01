В Самаре началась новогодняя благотворительная акция по сбору помощи брошенным животным «Варежка добра». Помочь можно не только деньгами, но и кормом, лекарственными средствами и игрушками.
В акции можно участвовать, приобретая товары или услуги партнеров, среди которых салоны красоты, зоомагазины и спортивные клубы. Полный список можно посмотреть по ссылке — https://goo.gl/KfCysN.
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Собачью будку с подогревом подарили в Сызрани обществу бездомных животных
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19 октября 2017, 10:51
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Спасатели Сызрани выручили из беды котенка, который из последних сил держался на куске пенопласта в затопленном подвале многоквартирного дома.
Как пишет КТВ ЛУЧ, инцидент случился 17 мая днем в доме № 16 на улице Володарского. За помощью в …
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19 мая 2017, 07:22
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На отлов бездомных животных Жигулевска потратят 1 млн рублей
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9 февраля 2017, 05:15
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В Самарскую губдуму внесен законопроект, определяющий правила отлова и содержания безнадзорных животных. Согласно документу, все полномочия в этой сфере перейдут на муниципальный уровень, средства же на их исполнение будут поступать из областной казны в виде субвенций. Сумма финансирования будет определяться …
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13 октября 2016, 12:52
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В Самаре проходит благотворительный марафон "Добрый бег"
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17 апреля 2016, 12:28
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19 февраля 2015, 08:55
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В Самаре пациентам противотуберкулезных диспансеров окажут благотворительную помощь
Сегодня, 25 марта, благотворительная акция пройдет в противотуберкулезном диспансере им. Н.В. Постникова и в диспансерном отделении №4. В мероприятии будут участвовать главный врач ГБУЗ "Самарский областной противотуберкулёзный диспансер им. Н.В. Постникова" Мария Кабаева и председатель общественной организации по борьбе с …
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