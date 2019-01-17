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Материалы по теме:

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет

Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. 
17 января 2019, 07:14
Руководство РКЦ

Руководство РКЦ "Прогресс" рассказало о своих планах

В этом году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" планирует обеспечить чуть больше 20-ти пусковых кампаний. Об этом рассказал новый генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. К слову сказать, в этом качестве он впервые общался с журналистами. Дмитрий Баранов прокомментировал слухи о слиянии 
17 января 2019, 07:05
В блогах: УК

В блогах: УК "ЖКС". Муки ада для самарских водителей

"Вот так сейчас выглядит дорога в нашем дворе, - пожаловался в "ФБ" самарец Ян Налимов. - С начала года замечательная УК "ЖКС" ни разу не чистила снег. Мы звонили, наш старший по дому к ним приходил и требовал. В 
17 января 2019, 06:19
Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП

В четверг днем, 17 января, произошла авария с пострадавшими в Тольятти. 20-летний водитель на иномарке Chevrolet Aveo ехал по Южному шоссе. В районе дома № 51а он не справился с управлением, и машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с 
17 января 2019, 05:52
Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок

Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу 
17 января 2019, 04:53
В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи

В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи

В Тольятти началась доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнице. Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель одной из городских школ применяет насилие к пятикласснице. По словам автора ролика, пятиклассница рисовала на уроке, а преподаватель биологии (завуч) 
17 января 2019, 11:19
Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей

Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся. 
 
- Цель встречи - детально разобраться в конфликте между учителем биологии и 
17 января 2019, 09:54
В Новокуйбышевске двое подростков упали с девятиэтажного дома

В Новокуйбышевске двое подростков упали с девятиэтажного дома

В среду, 16 января, случилось ЧП — 15-летний парень и 16-летняя девушка упали с крыши девятиэтажного дома. Как сообщает пресс-служба администрации Новокуйбышевска, пострадавшая выжила и была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый 
17 января 2019, 08:20
В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые 
16 января 2019, 01:42
В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки

В России предложили устанавливать в новостройках и жилых зданиях, прошедших капремонт, газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки. С такой инициативой выступили в комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ. Поводом стала трагедия в Магнитогорске, в результате которой погибли 
14 января 2019, 07:27
Скандальный МУП

Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую

В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны 
28 декабря 2018, 11:23
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке

Следственный отдел Новокуйбышевска возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». По версии следствия, 9 ноября примерно в 19:00 «при выполнении работ по организации наладки и опробования оборудования 
13 декабря 2018, 09:17
Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары

Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
20 ноября 2018, 11:49
В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»

В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»

В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.

Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно 
8 октября 2018, 09:27
Российские консервы подменили

Российские консервы подменили

Организация "Роскачество" провела проверку рыбных консервов, которые предлагаются к покупке жителям страны. В исследовании приняли участие продукты из кижуча, нерки, кеты и горбуши 23 торговых марок. Все они произведены в России. Стоимость продукции составила от 89,9 до 179 рублей.
25 сентября 2018, 11:30
Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо

Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного 
9 августа 2018, 11:21
Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

Стало известно, почему завыли сирены в Самаре

13 июля жители нескольких районов Самары услышали вой сирен. Сигналы тревоги доносились до обитателей Промышленного и Кировского районов, Металлурга, 6-й просеки. Также сирены было слышно в районе автовокзала, на проспекте Кирова и других мест. Некоторые горожане не на шутку забеспокоились.
13 июля 2018, 02:47
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