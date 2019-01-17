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Дептранс: Ни о каком банкротстве ТТУ речь не идет
Попытка обанкротить самарское трамвайно-троллейбусное управление. С соответствующим иском в областной Арбитражный суд обратилась торговая компания "ТрансМет-Индустрия" из Екатеринбурга. Сумма требований в материалах дела не указывается. Однако по данным СПАРК, уральцы заключили с самарцами три контракта на 8 млн рублей. …
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17 января 2019, 07:14
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Руководство РКЦ "Прогресс" рассказало о своих планах
В этом году самарский ракетно-космический центр "Прогресс" планирует обеспечить чуть больше 20-ти пусковых кампаний. Об этом рассказал новый генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов. К слову сказать, в этом качестве он впервые общался с журналистами. Дмитрий Баранов прокомментировал слухи о слиянии …
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17 января 2019, 07:05
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В блогах: УК "ЖКС". Муки ада для самарских водителей
"Вот так сейчас выглядит дорога в нашем дворе, - пожаловался в "ФБ" самарец Ян Налимов. - С начала года замечательная УК "ЖКС" ни разу не чистила снег. Мы звонили, наш старший по дому к ним приходил и требовал. В …
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17 января 2019, 06:19
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Выехал на встречку: в Тольятти 3 человека пострадали в ДТП
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17 января 2019, 05:52
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Учительница из Тольятти, которая ударила пятиклассницу, объяснила свой поступок
Преподаватель из Тольятти, которая ударила ученицу пятого класса на уроке биологии, прокомментировала инцидент. Напомним, что ранее в Сети появился видеоролик, снятый кем-то из соучеников девочки. Пятиклассница рисовала на уроке, и преподаватель применила силу. После этого история быстро просочилась в прессу …
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17 января 2019, 04:53
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В конфликте между учителем и пятиклассницей в Тольятти будут разбираться следователи
В Тольятти началась доследственная проверка по факту причинения телесных повреждений школьнице. Напомним, что в соцсетях появилось видео, на котором преподаватель одной из городских школ применяет насилие к пятикласснице. По словам автора ролика, пятиклассница рисовала на уроке, а преподаватель биологии (завуч) …
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17 января 2019, 11:19
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Ударила по лицу: в Тольятти выясняют детали конфликта между учителем и пятиклассницей
Утро четверга, 17 января, началось в школе № 93 Тольятти с экстренного совещания с участием главы департамента образования мэрии Автограда Ларисы Лебедевой, руководства и коллектива образовательного учреждения, родителей учащихся.
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17 января 2019, 09:54
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В Новокуйбышевске двое подростков упали с девятиэтажного дома
В среду, 16 января, случилось ЧП — 15-летний парень и 16-летняя девушка упали с крыши девятиэтажного дома. Как сообщает пресс-служба администрации Новокуйбышевска, пострадавшая выжила и была доставлена в больницу. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый …
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17 января 2019, 08:20
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В Тольятти найдены тела бывшей главы управления потребрынка и ее супруга
В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Убийство»: в частном доме на улице Васильковой нашли тела 61-летней женщины и 69-летнего мужчины. Причем на трупе владельца жилища не обнаружены какие-либо признаки насильственной смерти. Сейчас заведено уголовное дело, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые …
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16 января 2019, 01:42
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В России предложили устанавливать газовые плиты с автоматическим отключением в случае утечки
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14 января 2019, 07:27
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Скандальный МУП "ЖЭС": потребители будут платить напрямую
В Сызрани с 1 января все потребители теплоресурсов перейдут на прямые расчеты с МУП "ЖЭС", цепочка посредников-перепродавцов будет упразднена. Такое принципиальное решение было принято на встрече представителей городской администрации с руководством "ЭнергосбыТ Плюс". Все предприятия, учреждения, а также население должны …
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28 декабря 2018, 11:23
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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В Самарской области завели уголовное дело из-за гибели рабочих на стройке
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13 декабря 2018, 09:17
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Задержан председатель Совета депутатов Промышленного района Самары
Во вторник, 20 ноября, в Самаре задержали председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района Самары Минахмета Халиуллова. Ранее он был вовлечен в скандал, связанный с «Фондом капитального ремонта». По версии следствия, директор организации Михаил Архипов нередко получал «откаты» от компаний-подрядчиков.
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20 ноября 2018, 11:49
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В Тольятти снова замерят уровень радиации на заводе «Фосфор»
В Тольятти проведут повторные замеры радиации на территории заброшенного завода «Фосфор». На этот раз с привлечением независимой экологической экспертизы. Такое решение приняли в понедельник в мэрии Автограда.
Власти отреагировали на непрекращающиеся потоки негатива в пабликах города о якобы постоянно …
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8 октября 2018, 09:27
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Российские консервы подменили
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25 сентября 2018, 11:30
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Роспотребнадзор проверит «шаурмячную» в Самаре, в которой крысы «дегустировали» мясо
Самарский Роспотребнадзор внепланово проверит "Шаурму №1 у Сахиба" после резонансного видеоролика в соцсетях, в котором видно, как по прилавку бегают крысы. Прокуратура уже согласовала выездную инспекцию в отношении данного хозяйствующего субъекта, расположенного напротив ЦУМ "Самара", говорится в сообщении областного надзорного …
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9 августа 2018, 11:21
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Стало известно, почему завыли сирены в Самаре
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13 июля 2018, 02:47