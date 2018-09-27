11
40
11
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки

Двое подростков из Самары забрались на огромную высоту, чтобы сделать красивые селфи с риском для жизни. Они поднялись на американские горки в парке Дружбы. Аттракцион давно не работает, но любителей эффектных кадров это не смутило. Очевидец - видеоблоггер Евгений Щекин 
27 сентября 2018, 11:32
В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре

Из-за строительства Фрунзенского моста в Самаре с 06:00 1 октября до 24:00 31 августа 2019 года будет перекрыто движение транспорта по нескольким улицам в историческом центре города.

Ограничение коснется участка улицы Крупской от Степана Разина до Фрунзе, улицу Фрунзе 
27 сентября 2018, 11:11
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета

В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона 
27 сентября 2018, 09:58
Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

Самарские школьники досрочно уходят на каникулы

В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность 

22 марта 2018, 04:40
Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США

Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.

В связи 
21 февраля 2018, 05:08
На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области

В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов. 

 

«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой 

21 февраля 2018, 11:36
Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье

Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!

Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая 

9 февраля 2018, 11:21
Как уберечься от вирусов?

Как уберечься от вирусов?

Эпидемиологический порог уровень заболеваемости  ОРВИ и гриппом в Самаре и области пока не превышен, говорят медики. Хотя отмечается рост - на этой неделе количество тех, кто обратился к врачу, выросло на 10-15 % - за семь дней зарегистрировано 11 513 

13 октября 2017, 05:52
За неделю ОРЗ заразились более 9,5 тысяч жителей Самарской области

За неделю ОРЗ заразились более 9,5 тысяч жителей Самарской области

Сезонное похолодание бьет по здоровью самарцев. Только за минувшую неделю острыми респираторными заболеваниями заразились больше 9-ти с половиной тысяч жителей области. Из них 5 тысяч человек - из регионального центра.
Причем пока на территории губернии циркулируют вирусы негриппозной этиологии - 

25 октября 2016, 04:34
В Самарской области на 20% выросла заболеваемость ОРВИ

В Самарской области на 20% выросла заболеваемость ОРВИ

Такие данные сегодня опубликовало областное управление Роспотребнадзора. По последней информации, в регионе зарегистрировано 11 тысяч 390 случаев ОРВИ и гриппа, что на 20,4% больше, чем на прошлой неделе. В Самаре показатель увеличился на 24,32% до 6 тысяч 858 случаев. По 

28 сентября 2016, 09:04
Самарцам начали делать прививки от гриппа

Самарцам начали делать прививки от гриппа

В Самарской области стартовала прививочная кампания, сообщает региональный минздрав. В прошлом году от гриппа было привито 36% населения региона - это 1 миллион 162 тысячи человек. Бесплатная вакцинация ждет школьников, студентов, призывников, беременных женщин, врачей, учителей, работников транспорта, ЖКХ и 

30 августа 2016, 04:24
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх