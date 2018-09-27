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В Самаре подростки ради селфи залезли на американские горки
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27 сентября 2018, 11:32
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В Самаре на год перекроют три улицы в историческом центре
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27 сентября 2018, 11:11
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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В «Курумоче» может появиться duty free в зоне прилета
В самарском «Курумоче» может открыться новый магазин беспошлинной торговли. Воздушная гавань вошла в список аэропортов с расширенной торговой зоной. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минфин, пишет «Самарское обозрение». Всего в списке 43 аэропорта России. Сейчас в «Курумоче» работает зона …
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27 сентября 2018, 09:58
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Самарские школьники досрочно уходят на каникулы
В Самаре школьников досрочно отпустят на каникулы. В гордепартамент образования пришло постановление главного санитарного врача с рекомендациями Минобрнауки закрыть образовательные учреждения на карантин. Причина — рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Окончательное решение должно принять руководство каждой конкретной школы. Рекомендуемая длительность …
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22 марта 2018, 04:40
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Ростуризм предупредил об эпидемии гриппа в США
Ростуризм выпустил предупреждение об ухудшении ситуации по гриппу в США. Эпидемия объявлена на всей территории страны, кроме столичного штата и Гавайев. Количество людей с симптомами, наблюдающимися при гриппе, в 3 раза превысило допустимый порог и продолжает расти, сообщает РИА Новости.
В связи …
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21 февраля 2018, 05:08
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На карантин по гриппу закрыты 40 школ и детсадов Самарской области
В Самарской области на карантин из-за гриппа и ОРВИ полностью закрыли 40 детских образовательных учреждений: 31 школа, одна школа-интернат и восемь детских садов.
«Частично приостановлен образовательный процесс в 366 классах 69-ти школ и 46 группах 35-ти дошкольных учреждений, четырех классах первой …
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21 февраля 2018, 11:36
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Как самарцам пережить грипп и сохранить здоровье
Мы часто противопоставляем ОРВИ и грипп, хотя грипп – это тоже острая респираторная вирусная инфекция. Правда, наиболее опасная и протекающая тяжело, чаще других ОРВИ вызывающая осложнения. Более того, грипп может представлять угрозу жизни!
Об особенностях гриппа и мерах профилактики рассказывает заведующая …
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9 февраля 2018, 11:21
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Как уберечься от вирусов?
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13 октября 2017, 05:52
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За неделю ОРЗ заразились более 9,5 тысяч жителей Самарской области
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25 октября 2016, 04:34
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В Самарской области на 20% выросла заболеваемость ОРВИ
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28 сентября 2016, 09:04
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Самарцам начали делать прививки от гриппа
В Самарской области стартовала прививочная кампания, сообщает региональный минздрав. В прошлом году от гриппа было привито 36% населения региона - это 1 миллион 162 тысячи человек. Бесплатная вакцинация ждет школьников, студентов, призывников, беременных женщин, врачей, учителей, работников транспорта, ЖКХ и …
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30 августа 2016, 04:24