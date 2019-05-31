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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»

В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.

Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, 
30 мая 2019, 10:44
«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море

Во вторник, 28 мая, в районе дома № 190 по проспекту Кирова в Самаре разлилось настоящее море — автомобили едут буквально по воде, под ней не видно проезжую часть. Котлованы, где проводились ремонтные работы, затопило. 

- Благодаря коммунальным службам в 
29 мая 2019, 10:20
Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста

6-полосный мост упрется в 4-полосную улицу Фрунзе.
21 мая 2019, 11:06
Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова

В конце мая в Самаре начнется капитальный ремонт проспекта Кирова. Работы проведут на участке длиной в 1 км - от мостового перехода до улицы Ветлянской. Дорогу расширят до 4 полос, оборудуют тротуары, разделители, пешеходные переходы и установят освещение. Стоимость работ 

21 мая 2019, 08:28
Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»

Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят 
20 мая 2019, 08:04
В Самаре нанесут разметку на 66 тысяч кв.м. дорог

В Самаре нанесут разметку на 66 тысяч кв.м. дорог

Разметку на самарские дороги начнут наносить в ближайшее время, сообщает мэрия. В первую очередь ее обновят в историческом центре - там, где 1 и 9 мая пройдут основные праздничные мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда и Дню Победы. При установлении 
29 апреля 2019, 07:18
В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Где она будет проходить?

В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Где она будет проходить?

В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Речь идёт об участке платной трассы "Меридиан", которая будет проходить от китайского Шанхая до немецкого Гамбурга и таким образом соединит Китай, Казахстан, Беларусь, Россию и страны Западной Европы. Протяжённость российского участка 
19 апреля 2019, 05:20
«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе

Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, 
9 апреля 2019, 08:14
В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос

В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос

В Самаре собираются расширить проспект Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский» до четырех автомобильных полос. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Ремонт проведут в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщили в облправительстве.

«В целях обеспечения безопасности 
2 апреля 2019, 12:19
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