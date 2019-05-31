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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы
Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу.
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31 мая 2019, 04:55
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Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд
В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, …
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31 мая 2019, 04:29
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом
Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это …
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31 мая 2019, 03:42
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В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина
В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая …
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31 мая 2019, 02:51
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В Самаре суд разорвал инвестиционный меморандум о строительстве «Клиники сердца»
В среду, 29 мая, Арбитражный суд Самарской области расторг инвестиционный меморандум, заключенный с ООО «Современные медицинские технологии» для строительства кардиохирургического центра «Клиники сердца». Документ был подписан еще в январе 2014 года.
Строительство медучреждения стартовало летом того же года. Планировалось, …
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30 мая 2019, 10:44
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«Открываем купальный сезон»: на проспекте Кирова разлилось коммунальное море
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29 мая 2019, 10:20
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Что сможет решить проблему пробок у Фрунзенского моста
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21 мая 2019, 11:06
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Расширят до 4-х полос: в конце мая стартует капремонт проспекта Кирова
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21 мая 2019, 08:28
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Капремонт проспекта Кирова проведет компания «Самаратранстрой»
Компания «Самаратранстрой» выиграла тендер на 320 млн рублей на капитальный ремонт проспекта Кирова. Подрядчика искал областной Минтранс. Работы будут проводить на участке протяженностью 1 километр от улицы Ветлянской до Кировского моста. Согласно техзаданию, дорогу расширят до четырёх полос движения, установят …
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20 мая 2019, 08:04
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В Самаре нанесут разметку на 66 тысяч кв.м. дорог
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29 апреля 2019, 07:18
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В Самарской области построят первую в России частную дорогу. Где она будет проходить?
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19 апреля 2019, 05:20
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«Машины - в объезд»: в Самаре провалился асфальт на дублере Московского шоссе
Во вторник, 9 апреля, возле ливневки на дублере Московского шоссе в района торгового центра «Московский» обнаружен провал асфальта. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог области Андрей Спиридонов.Эта трасса находится на гарантии ООО «Самаратрансстрой». В соцсетях представители АСАДО сообщили, …
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9 апреля 2019, 08:14
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В Самаре участок проспекта Кирова расширят до четырех полос
В Самаре собираются расширить проспект Кирова от улицы Ветлянской до мостового перехода «Кировский» до четырех автомобильных полос. Протяженность участка составляет 1,1 километра. Ремонт проведут в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги», сообщили в облправительстве.
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2 апреля 2019, 12:19
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