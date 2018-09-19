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«Бункер S» Эфир передачи от 18.09.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 18.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков

В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков

Воровать "электричество" станет сложнее. В Самарской области до 2023 года установят более 25 тысяч интеллектуальных счетчиков на общую сумму около 879 млн рублей. Замена приборов пройдет за счет энергетиков, конечный потребитель никаких затрат не понесет.

При этом многомиллионные затраты 
18 сентября 2018, 11:35
С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей

С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 
18 сентября 2018, 11:29
В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях

Блогер Игорь Кондратьев утверждает, что в России скоро может подорожать хлеб в магазинах.

"В августе, когда бизнес России ждал объявления контрсанкций против Запада, многие хлебные трейдеры решили, что под запрет может попасть зерно из нашей страны, и поэтому срочно 
18 сентября 2018, 08:23
В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного

В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - 
18 сентября 2018, 08:18
Компьютер теперь научили распознавать обман в суде

Компьютер теперь научили распознавать обман в суде

Американские специалисты научили компьютер с искусственным интеллектом определять обман в процессе судебного заседания. Информация об уникальной системе DARE обнародована в специализированных изданиях.
Уже состоялись первые тесты, которые эксперты признали успешными. Они продемонстрировали большую эффективность, по сравнению с интуицией людей. Неправдивые 

21 декабря 2017, 02:04
Компьютер научили опознавать человека по вдохам между словами

Компьютер научили опознавать человека по вдохам между словами

Специалисты научили компьютер распознавать того или иного человека по вдохам между словами в процессе монолога. Об этом рассказывает портал arXiv.org.
Американские исследователи из Университета Карнеги задействоваали так называемую сверточную нейросеть, научив ее идентифицировать личность по вдохам. При этом использовался набор 

8 декабря 2017, 09:44
Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”

Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”

Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.

Данное событие было приурочено к 20-летию компании “Лаборатории Касперского”. Как говорится в заявлении Евгения, не все пользователи имеют возможность приобрести себе платную версию антивируса. И поэтому 

26 июля 2017, 05:19
СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы

13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись 
14 мая 2017, 11:04
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