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В Самаре продолжается установка интеллектуальных счетчиков
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18 сентября 2018, 11:35
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С комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей
С многострадального комбината «Родник» пытаются взыскать более 2,5 млрд рублей. С соответствующими исками в Арбитражный суд Самарской области обратились два производственных предприятия из федеральной группы «Кристалл-Лефортово». Мордовский ликероводочный завод хочет получить от самарцев 1 млрд 770 млрд рублей, еще 756 …
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18 сентября 2018, 11:29
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В блогах: вы что жрать зимой собираетесь? Хлеб подорожает на днях
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18 сентября 2018, 08:23
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В блогах: Олегу Саитову вручили ключи от белоснежного "Мерседеса"
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев выложил в Facebook видео, на котором он вручает в Самаре 2-кратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову ключи от белоснежного "Мерседеса". "Олег, ты достоин этого, потому что ты прославляешь бокс! А наша задача - …
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18 сентября 2018, 08:18
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Компьютер теперь научили распознавать обман в суде
Американские специалисты научили компьютер с искусственным интеллектом определять обман в процессе судебного заседания. Информация об уникальной системе DARE обнародована в специализированных изданиях.
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21 декабря 2017, 02:04
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Компьютер научили опознавать человека по вдохам между словами
Специалисты научили компьютер распознавать того или иного человека по вдохам между словами в процессе монолога. Об этом рассказывает портал arXiv.org.
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8 декабря 2017, 09:44
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Запущен всемирный бесплатный антивирус от “Лаборатории Касперского”
Основатель компании Евгений Касперский 25 июля анонсировал в своём блоге запуск бесплатного антивируса Kaspersky Free.
Данное событие было приурочено к 20-летию компании “Лаборатории Касперского”. Как говорится в заявлении Евгения, не все пользователи имеют возможность приобрести себе платную версию антивируса. И поэтому …
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26 июля 2017, 05:19
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СМИ: В Самаре компьютеры ГИБДД атаковали вирусы
13 мая компьютеры МРЭО ГИБДД по всей Самарской области поразили компьютерные вирусы, именно по этой причине вчера не велся прием граждан, передает портал 63.ру. На сайте областного главка полиции действительно появилось сообщение о том, что «прием не будет вестись …
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14 мая 2017, 11:04