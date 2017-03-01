В Тольятти начнут судить обвиняемых в похищении бизнесмена, за которого требовали выкуп 10 млн евро Речь идет о похищении Камала Гулуева - бывшего совладельца компаний «Ралес» и «ВС», коммерческом директоре фирмы «Ася». Согласно материалам дела, в декабре 2015 года в Тольятти бизнесмен подъехал на автомобиле к спортивному комплексу "Олимп", чтобы забрать сына с тренировки. Там …