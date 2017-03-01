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Улицу Мичурина в Самаре ждет реконструкция

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Самарским чиновникам нашли самые дешевые канцтовары

Чиновникам самарской мэрии купили канцтоваров почти на два миллиона рублей. Победителем объявленного горадминистрацией аукциона стала компания «Офис-сервис», сообщается на портале госзакупок. Товар предназначен для девяти подразделений. Цена победителя оказалась самой низкой из трех заявок, поступивших на торги. При их объявлении 

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Мэрия Самары продлила срок ликвидации департамента, в котором работают 30 человек

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Четыре автобуса самарского автовокзала оказались неисправны

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В ОАО «Автовокзалы и автостанции Самарской области» кадровые перестановки

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Как рассказала ТРК «ТЕРРА» сама Хакимова, в компании она 
7 апреля 2015, 05:50
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