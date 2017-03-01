В Самаре стартовало новое судебное разбирательство, связанное с самарским автовокзалом. Впервые за последние семь лет в серию таких скандалов будет втянута мэрия. В суд на чиновников подала «Евразийская корпорация автовокзалов». Так теперь называется организация, ранее носившая имя «Автовокзалы и автостанции Самарской област», а теперь претендующая на то, чтобы построить аналогичную станцию в Крыму. Бенефициар фирмы Фэния Хакимова намерена взыскать с администрации города 3 млн 200 тысяч рублей. Что именно послужило причиной спора, в материалах дела не указывается.
Напомним, ранее Хамова судилась с владельцами соседних офисных центров, гостиницей «Октябрьская» и областным министерством имущественных отношений и транспорта. Стороны много лет спорили из-за прав на землю под автовокзалом. Всего в картотеке служителей Фемиды фигурирует почти 300 подобных дел.
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