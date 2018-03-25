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Дату первого тестового матча на «Самара Арена» перенесли на 28 апреля
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19 февраля 2018, 10:20
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В Самаре потратят 16,5 млн рублей на 2,5-метровый забор вдоль гостевого маршрута по улице Дальней
Согласно сообщению на портале госзакупок, администрация Кировского района Самары объявила аукцион по определению подрядчика, который установит забор вдоль улицы Дальней за 16,5 млн рублей. Возведение ограждения будет вестись в рамках подготовки города к ЧМ-2018.
Согласно техзаданию, высота забора …
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11 февраля 2018, 05:06
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Появилось видео, как на «Самара Арене» укладывают последний слой покрытия на купол
Известный самарский видео-блогер Александр Карягин с помощью квадрокоптера заснял, как строители укладывают второй и третий, последний, слой купола стадиона «Самара Арена».
Сейчас на спортобъекте завершен монтаж козырьков, вся тяжелая техника, располагавшаяся на поле, до конца недели будет демонтирована. …
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11 февраля 2018, 04:40
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На «Самара-Арене» рухнул парник (есть видео)
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7 февраля 2018, 10:48