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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 28 марта 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 31 марта 2017г 
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Материалы по теме:

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Анонс программы «Ваше право» 29 марта

Вам продали некачественный товар? Не знаете, как отстоять свои интересы в суде? Смотрите в среду, 29 марта, в 18.00 -  программу «Ваше право»  на телеканале  «ТЕРРА- РЕН ТВ»:  всё о правах потребителей и способах их защиты.

 
29 марта 2017, 05:39
Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта

Смотрите сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
 

«Пришло время побеждать» - самарские болельщики о предстоящем матче «Крыльев Советов» с ЦСКА.  
 

«Меня приглашали в лучшие команды СССР» - интервью Равиля Аряпова. 
 

«ЦСКА силён, но шанс на 

28 марта 2017, 04:27
В Самаре назвали лучший спектакль года

В Самаре назвали лучший спектакль года

В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты 

28 марта 2017, 11:14
В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача

Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я 
24 марта 2017, 04:03
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля

В Самарской области наркоторговцы начали активно вовлекать школьников в потребление запрещенных веществ. За полгода зафиксировано три таких случая.  С начала года изъято 22 килограмма «зелья» - на четыре кило больше, чем за первые месяцы 2016-го. Об этом в эксклюзивном интервью 

23 марта 2017, 10:12
Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»

Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»

10 марта в телестудии телерадиокомпании «ТЕРРА» была проведена жеребьевка шестого ежегодного конкурса «Блогер года – 2016». 
15 марта 2017, 02:25
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Ровно 6 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского "Живого Журнала". Грядущая премия 
14 марта 2017, 03:22
В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров

В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров

Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Тех, чьи посты в минувшем году вызвали наибольший резонанс и интерес в Сети. Ровно 6 лет назад, в 2011 году телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто 

9 марта 2017, 01:30
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»

В США объявлены номинанты на премию за худшие достижения в киноискусстве «Золотая малина». В этот раз организаторы отошли от знакомого всем формата, и наряду с кинофильмами уделили внимание политическим лентам.
Среди претендентов на «Золотую малину» сразу в трех номинациях фигурирует 

24 января 2017, 02:19
За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию

За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию

Ирландский писатель Майк Маккормак стал обладателем престижной премии университета Голдсмитс за роман «Солнечный корсет», информирует The Irish Times. Книга, напечатанная в издательстве Tramp Press, состоит из 223 страниц. При этом произведение написано в одно предложение.
Как говорят члены жюри, в 

10 ноября 2016, 03:32
Топ-новости: секс летом, урожай с Марса, приговор самарским блогерам

Топ-новости: секс летом, урожай с Марса, приговор самарским блогерам

Ученые: летом люди хотят секса больше, чем зимой
В США ученые выяснили, в какие периоды у людей усиливается сексуальное влечение и почему. Подробности – здесь.

Выращенный на Марсе урожай пригоден для еды
Исследование провели голландские ученые в одном 
24 июня 2016, 10:24
В Самаре блогеры скажут последнее слово по делу о вымогательстве

В Самаре блогеры скажут последнее слово по делу о вымогательстве

Сегодня, 24 июня, последнее слово предоставят фигурантам скандального уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, блогеры Дмитрий Бегун и его соседи по скамье подсудимых Олег Иванец и Наталья Миронова требовали 3 миллиона рублей у директора компании «Современные медицинские технологии» 
24 июня 2016, 10:24
В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото

В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото

В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На это обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).
 
Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и 
11 июня 2016, 05:10
Лучшим блогером сентября стал mr_espozito

Лучшим блогером сентября стал mr_espozito

Телерадиокомпания "ТЕРРА" назвала имя лучшего блогера сентября. Им стал Дмитрий Ширяев, более известный в интернет-сообществе как mr_espozito. Свою страничку он ведет на протяжении 8 лет, а по итогам 2014-го стал "джентльменом года", одержав победу в одной из номинаций ежегодного конкурса 
5 ноября 2015, 10:26
Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями

Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями

На одну исполнившуюся детскую мечту в Самаре стало больше. Это вдвойне ценно, когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями. Победительница конкурса "Лучший блогер месяца", организованного телерадиокомпанией "ТЕРРА", отдала свой приз девочке с ДЦП.
 
10-летняя Варя Харитонова любит читать, 
23 июля 2015, 09:56
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