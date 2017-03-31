Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. В финал вышли 8 человек. Но только один получит право называться лучшим блогером 2016 года. Кроме того, активным авторам интернет-дневников будут присуждены победы в четырёх номинациях: «Леди» и «Джентльмен года», а также «Тролль» и «Провокатор». Лауреаты определялись голосованием пользователей на сайте самарского ЖЖ-сообщества. Результаты суммировались с баллами, начисленными участникам выборщиками, которыми являются 30 самых рейтинговых самарских блогеров. Подробный репортаж с церемонии смотрите в следующих выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА».
|
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
|
29 марта 2017, 05:44
|
Анонс программы «Ваше право» 29 марта
|
29 марта 2017, 05:39
|
Анонс программы «Тотальный футбол» 28 марта
|
28 марта 2017, 04:27
|
В Самаре назвали лучший спектакль года
В самарском Доме актера прошло награждение премией «Самарская театральная муза - 2016». Награду «Лучший спектакль» присудили новокуйбышевскому театру «Грань» за постановку «Король Лир». Премьера состоялась в декабре. В копилке «Грани» спецприз за лучший актерский ансамбль, также награды получили молодые артисты …
|
28 марта 2017, 11:14
|
В блогах: про слухи о премии в 800 000 для сызранского врача
Сызранский блогер Александр Сивак обратился к властям области с просьбой подтвердить или опровергнуть "гуляющий по городу слух, что главврач местной ЦГБ получил в 2017 году довольно увесистую премию в размере 800 тысяч рублей". "Обсуждая эту новость с коллегами, я …
|
24 марта 2017, 04:03
|
Кто борется с самарскими наркодилерами после закрытия Госнаркоконтроля
|
23 марта 2017, 10:12
|
Видео: «ТЕРРА» провела жеребьевку премии «Блогер года – 2016»
|
15 марта 2017, 02:25
|
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества
Самара в шестой раз выбирает лучших авторов ЖЖ-сообщества губернии. Ровно 6 лет назад, в 2011 году, телерадиокомпания «ТЕРРА» первой из Самарских СМИ обратила внимание на независимых, открыто высказывающих свое мнение людей в интернет-сообществе - блогеров самарского "Живого Журнала". Грядущая премия …
|
14 марта 2017, 03:22
|
В Самаре в шестой раз выберут лучших блогеров
|
9 марта 2017, 01:30
|
Объявлены номинанты на премию «Золотая малина — 2017»
|
24 января 2017, 02:19
|
За роман из одного предложения писатель получил престижную литературную премию
Ирландский писатель Майк Маккормак стал обладателем престижной премии университета Голдсмитс за роман «Солнечный корсет», информирует The Irish Times. Книга, напечатанная в издательстве Tramp Press, состоит из 223 страниц. При этом произведение написано в одно предложение.
|
10 ноября 2016, 03:32
|
Топ-новости: секс летом, урожай с Марса, приговор самарским блогерам
Ученые: летом люди хотят секса больше, чем зимой
В США ученые выяснили, в какие периоды у людей усиливается сексуальное влечение и почему. Подробности – здесь.
Выращенный на Марсе урожай пригоден для еды
Исследование провели голландские ученые в одном …
|
24 июня 2016, 10:24
|
В Самаре блогеры скажут последнее слово по делу о вымогательстве
Сегодня, 24 июня, последнее слово предоставят фигурантам скандального уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, блогеры Дмитрий Бегун и его соседи по скамье подсудимых Олег Иванец и Наталья Миронова требовали 3 миллиона рублей у директора компании «Современные медицинские технологии» …
|
24 июня 2016, 10:24
|
В Самаре появились щиты от ГИБДД, возможно, с грамматической ошибкой, есть фото
В Самаре появились щиты с грамматической ошибкой. На это обратил внимание в городском ЖЖ-сообществе «Самарский край» блогер Владислав Харчев (aka hvv).
Один из таких щитов автор заметил на Галактионовской, "всего в 100 метрах от здания Губернской думы и …
|
11 июня 2016, 05:10
|
Лучшим блогером сентября стал mr_espozito
|
5 ноября 2015, 10:26
|
Лучший блогер мая подарила свой приз ребенку с ограниченными возможностями
На одну исполнившуюся детскую мечту в Самаре стало больше. Это вдвойне ценно, когда речь идет о ребенке с ограниченными возможностями. Победительница конкурса "Лучший блогер месяца", организованного телерадиокомпанией "ТЕРРА", отдала свой приз девочке с ДЦП.
10-летняя Варя Харитонова любит читать, …
|
23 июля 2015, 09:56